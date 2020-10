Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim Arası Herkesi Ekran Başına Davet Ediyor

Konuşmalar, http://www.mbfwistanbul.com adresinden takip edilebilecek.

İlk dijital MBFWI kapsamında yayınlanacak 30 defilenin yanı sıra her defilenin ardından gerçekleşecek sunuculuğunu Ece Sükan, Rachel Araz Kiresepi, Ceylan Atınç, Aslı Barış ve Asena Sarıbatur’un üstlendiği canlı yayınlar ve Olivia Palermo (IG: 6.4M Takipçi), Leonie Hanne (IG: 2.7M Takipçi), Veronica Ferraro (IG: 1.1M Takipçi), Tamara Kalinic (IG: 898B Takipçi) ve Amy Julliette Lefévre (IG: 244B Takipçi) gibi uluslararası katılımcılarla zenginleşen fashion talk’larla global çapta tüm moda severleri beş gün boyunca ekranları başına kilitleyecek. Canlı yayının diğer konukları arasında ise Nil Karaibrahimgil, Begüm Kütük, Leyla Alaton, Derin Mermerci ve Bora Aksu gibi de isimler bulunuyor.





Season-Free Bir Sezon

12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek MBFWI, tasarımcıların İlkbahar-Yaz 2021 sezonlarının yanı sıra Sonbahar-Kış 2020/21 sezonlarına da yer vererek hem sezon içi koleksiyonları son tüketici ile buluşturan yaratıcı bir season-free platform işlevi görecek, hem de her zaman olduğu gibi sektör profesyonellerinin gelecek sezon tasarımlarını keşfetmelerini sağlayacak. Ayrıca farklı sezonlara yönelik tasarımları aynı koleksiyon çatısı altında sunmak isteyen tasarımcı markaları ve tasarımcıları da ağırlayacak.

MBFWI Takvimi Çok Renkli

Çekimleri geçtiğimiz aylarda Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen defile yayınlarının yanı sıra tasarımcıların retrospektif videolar, backstage hikayeleri ve benzeri yaratıcı içerikler hafta boyunca izleyicilerle buluşacak. Defilelerin ardından Fişekhane’de kurulan stüdyoda tasarımcı ve konuklarıyla birlikte gerçekleştirilecek canlı yayınlarda ise yeni koleksiyonlara bakış, modada dijitalleşme süreci ve daha fazlası izleyenleri bekliyor.

Tasarımcıların yanı sıra objektiflerini MBFWI’ye çeviren ve koleksiyonların lookbook'larını fotoğraflayan moda fotoğrafçıları Emre Doğru, Emre Güven ve Erdi Doğan, MBFWI'nin 15. Sezon belgeseline imza atan Murathan Özbek ve MBFWI Tanıtım Filmi’ni yöneten Koray Birand, Behind The Scenes adlı konuşma serisinin konukları arasında yer alacaklar.



Herkes Ön Sırada

Dijital MBFWI ile dileyen herkes adeta ön sıradan defile izleme ayrıcalığına ulaşabiliyor olacak, fiziksel sınırların ortadan kalkması ile artık bu içerik dünyanın her köşesinden kolayca www.mbfwistanbul.com adresinden takip edilebilecek.

Uluslararası Partnerler

Bu sezon ilk defa moda yayıncılığı anlamında global ölçekte lider iki marka olan Vogue Runway ve Business of Fashion ile bir iş birliğine imza atılıyor. Etkinliğin satın alma kısmında ise yine dünya çapında önde gelen dijital toptan satın alma platformlarından olan JOOR ile gerçekleştirilen özel ortaklık kapsamında koleksiyonlar global satın alma sorumlularına açılıyor. 8600 tasarımcı markasını 144 ülkeden 200.000 satın almacıyla buluşturan JOOR platformu sayesinde tasarımcılar, koleksiyonlarının uluslararası satışlarını gerçekleştirme şansı yakalayacak.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunun yanı sıra; Galataport İstanbul’un mekan sponsorluğu ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, L’Oréal Professionnel ve M.A.C Cosmetics’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.