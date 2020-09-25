Meral Kaplan: Hiçbir tazminat istemiyorum.... Yeter ki bitsin artık!
KIBRISLI işadamı Erhan Kiani ile karşılıklı boşanma davaları 3 yıldır devam eden dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, daha önce dinlenen tanığın yeniden dinlenmek istenmesi üzerine reddi hâkim talebinde bulundu.
Mahkeme, reddi hakim talebinin yazılı olarak yapılması için duruşmayı erteledi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kaplan ile Kiani katıldı. Tanık ifadelerinin ardından hâkimin daha önce dinlenen tanığın yeniden dinlenmek istemesi üzerine tartışma yaşandı. Duruşma salonundan güvenlik eşliğinde çıkartılan Kaplan, “Hiçbir tazminat istemiyorum. Yeter ki bitsin artık” dedi. m
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