Menemen tartışmasına Somer Şef'ten yeni boyut: Sabah soğansız öğleden sonra soğanlı



Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu



◊ Avustralya’daki restoranınız Efendy’nin ünlü müdavimlerinden hangisini daha çok seviyorsunuz: Nicole Kidman mı, Rebel Wilson mı?

- Kesinlikle Rebel. Nicole Kidman ve aslında pek çok başka önemli insan da var ama Rebel bir başka. Çünkü hem bize sürekli geliyor hem de bizim mahallemiz Balmain’de yaşıyor. Dünyanın en tatlı müşterisi. Türk yemeklerini çok seviyor. Çok da iyi bir insan. O yüzden Hollywood’da yıldızı gittikçe yükselen Rebel Wilson diye cevap veriyorum buna.

◊ Hangi yemeğinize daha çok güvenirsiniz: Avustralya’da yılın yemeği seçilen alinaziğinize mi kadayıflı karidesinize mi?

- Alinazik! Hem restoranımıza hem de şef olarak bana hakikaten çok prestij kazandırdı. İnsanlar da bayılıyor yemeye.

◊ Elinizin lezzetinde kimin daha çok hakkı var: Restoranında yetiştiğiniz anneniz mi, size Avusturalya’da danışmanlık yapan, Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren mi?

- Musa Usta’nın restoranımıza büyük katkıları oldu. Bize destek oldu, kafamızı değiştirmemizi sağladı. Ama yıllardır beraber çalıştığımız için el lezzetim daha çok annemden geliyor.



◊ Yıllar sonra geriye bakınca hangisi daha çok gülümsetiyor: Taksim’de açılan ilk McDonald’s’ta iki saat kuyrukta beklemeniz mi, iskender yemeye Bursa’ya gitmeniz mi?

- Taksim’de beklemek daha komik bir saçmalık bence. Çünkü o zaman hakikaten hava atılacak bir olaydı. Bir de o yetmezmiş gibi oradan aldığımız kağıt Coca-Cola bardaklarını da parçalanana kadar okula getirip götürürdük. Kantinden normal kola alıp içine koyup içerdik.

◊ ‘Türk Mutfağında Bir Macera: Anadolu’ kitabınızın aldığı ödüllerden hangisi daha gurur verici: Uluslararası Mutfak Uzmanları Birliği’ninki mi Gourmand World Cookbook’unki mi?

- Gourmand tabii ki çok değerli bir kitap ödülü. Ama kendi meslektaşlarımız tarafından verilen bir ödül benim için her zaman için çok daha önemli.

O yüzden Uluslararası Mutfak Uzmanları Birliği’ninki. Daha Amerika’da yayına sunulmadan aldı o ödülü ve gerçekten bizim hakkımızda hiçbir şey bilmiyorlardı.

ÇATAL KAŞIĞIN YERİNİ TUTAMAZ

◊ İmkânınız olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz? Paul Bocuse mü Alain Ducasse mı?

- Paul Bocuse ile... Alain Ducasse daha yenilikçi, getirdiği yeniliklerle unutulmaz bir insan ama Bocuse klasikçi.

Gerçekten çok seviyorum. Bizim işin gerçek pirlerinden biri.



Alain Ducasse



◊ Restoran yanıyor, hangisini kurtarırsınız: 1000 yıllık tarifleri mi, yavru kediyi mi?

- (Gülüyor) Tuzaklı soru... Vermem gereken cevapla aklıma ilk gelen cevap farklı. O yüzden yavru kediyi diyeyim de başım derde girmesin.



◊ Çatal mı kaşık mı?

- Ben çok kaşıkçıyım yaa... Kaşıklamaya bayılıyorum. Kaşık, çatalın işlevini görür ama çatal kaşığın yerini tutamaz. O yüzden kaşık.



◊ Vedat Milor’un başlattığı tartışmada tarafınızı seçin: Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

- Sabahları soğansız, öğleden sonra soğanlı.



◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?

- Gevezeye. Biz şefler oburu zaten severiz. Obur olmayanı sevmeyiz.



Paul Bocuse



◊ Mantı mı iskender mi?

- Çok zor. Valla buna cevap veremeyeceğim. Herhalde cevap veremeyeceğim tek soru bu olacak.

İkisini de çok severim çünkü. Yerine göre iyi bir mantı ya da iyi bir iskender... İkisi de vazgeçilmez.



◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam-Adana mı?

- Rakı-balık-Boğaz.

EV HALLERİ...

Twitter daha demokratik

◊ Kadıköy’de ikisinde de oturdunuz: Kalamışçı mısınız Bahariyeci mi?

- Kalamış Sahil ve Fenerbahçe’de çocukluğum geçti. O yüzden Kalamış.



◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-sosyal medya-YouTube mu pijama-terlik-televizyon mu?

- Telefon-sosyal medya-Youtube. Pijama kullanmıyorum.



◊ İlkinde 45 bin, ikincisinde 1 milyon 100 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?

- Her ne kadar Instagram çok daha güçlü bir mecra olsa da Twitter’da tartışmayı daha çok seviyorum. Çünkü çok daha açık ve demokratik bir ortam.



◊ Hangisi daha çok haz verir? İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- Roman.



◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz? Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Oo bilemedim ya, zor... Her sporu yapabilmek daha eğlenceli olurdu galiba.

ÖZEL MESELELER...

Avrupalı sarışını Amerikalıya tercih ederim

◊ Kimle ortak restoran açmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

- Brigitte Bardot. Avrupalı sarışını, Amerikalı sarışına tercih ederim.



◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar/yaz mı, sonbahar/kış mı?

- İlkbahar/yaz. Çünkü yarı zamanımı Avustralya’da yarısını burada geçirdiğim için sıcak mevsimi daha çok görüyorum. Daha alıştım sıcağa, daha çok seviyorum.



Marilyn Monroe



◊ Hangisi daha çok iç gıcıklar? Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmanın daha bir mistik ve seksi tarafı var herhâlde. Göz kaçırmak.



◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Her aşkımın kötü bitmesi.



Brigitte Bardot



◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Kesinlikle birinin omzunda ağlamak. Tek başına ağlamaktan daha dayanılabilir bir duygu.



◊ Yalan ne zaman daha büyük günahtır? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?

- Derin bir soru... Sevginin çok günahı yok herhalde. Sevildiğiniz zaman daha büyük günah.

HAYAT BİLGİSİ....

İnce ince anlamazsa kalın kalın ittiririm

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Yenmez çünkü salmonella olursunuz ve adamı götürür. Hatır için ölecek halimiz yok.



◊ Misafir gittiğiniz bir yerde yemeği beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Mümkünse çaktırmadan köpeğe vermek tabii ki. Hem köpeği doyurmak hem de ne bileyim, ayıp olmasın diye.



◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir adam/kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

- Fitneciliği ve şikâyeti hiç sevmem. Liseden beri böyle. Kendin halledemiyorsan gelişimini tamamlamamışsın demektir. İnce ince ittiririm. İnce ince anlamazsa kalın kalın ittiririm. Ama asla gidip de kendi işim için başkasına şikâyette bulunmam.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Aileniz Bodrumcu. Peki siz: Bodrum mu Çeşme mi?

- Bodrum.



◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı.



◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder? Sezen mi, Ajda mı?

- Sezen.



◊ İkisine de çok değer veriyorsunuz: Lor tatlısı mı höşmerim mi?

- Höşmerim.



◊ Yeşilçam’dan kime daha çok yemek pişirmek isterdiniz: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?

- Türkan.