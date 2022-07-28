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Eski sevgilimin fantezilerini gerçekleştirirken hastanelik oldum: Beni hiç sevmedi 

#Mena Suvari#Taciz#Hollywood
Eski sevgilimin fantezilerini gerçekleştirirken hastanelik oldum: Beni hiç sevmedi

Hollywood'u dışarıdan baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Oynadıkları filmlerle servet ve şöhret kazananların lüks bir yaşam sürdüğü, hiçbir zorlukla karşılaşmadığı, sayılamayacak kadar ayrıcalığa sahip olduğu bir yer mi? Pırıltılı dünya ilk bakışta böyle görünebilir ama o "yaldızlar" kazındığında altından bambaşka gerçekler çıkıyor. 

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ARTIK GERÇEKLERİ GİZLEMİYORLAR
Bunlar arasında en çok konuşulan da ardı ardına yaşanan taciz olayları. Uzun süre boyuca bütün bunlar kapalı kapılar ardından kalsa da özellikle de birkaç yıl önce ünlülerin itiraflarıyla gözler önüne serilen "me too" hareketi, bütün bu olayların artık açıkça konuşulmasına neden oldu. Öyle ki ünlülerin geçmişte yaşadıkları bu türden tecrübeler hemen hemen her gün ifşa oluyor. İşte bunlara son bir halka da rol aldığı Amerikan Güzeli, Amerikan Pastası, Asla Kaybetme gibi yapımlarla hatırlanan Mena Suvari.  

Eski sevgilimin fantezilerini gerçekleştirirken hastanelik oldum: Beni hiç sevmedi


ÜÇLÜ İLİŞKİYE ZORLADI
Bugün 43 yaşında olan Mena Suvari, The Guardian gazetesine konuştu ve yıllar önce birlikte olduğu sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını itiraf etti. Anlattğına göre Suvari'nin yaşadığı bu olaylar, yıldız henüz 17 yaşındayken meydana geldi. Mena Suvari adını açıklamadığı eski sevgilisinin kendisine üçlü ilişki yaşamak için baskı yaptığını itiraf etti. Oyuncu, söz konusu üçüncü kişi olan kadınla daha sonra rol aldığı bir filmin setinde karşılaştığını da sözlerine ekledi.

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Eski sevgilimin fantezilerini gerçekleştirirken hastanelik oldum: Beni hiç sevmedi


BASKIYA BOYUN EĞDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Bu baskılara boyun eğdiğini itiraf eden Mena Suvari söz konusu sevgilisinden hem fiziksel hem de sözlü şiddet gördüğünü de saklamadı. 

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'BİR KERESİNDE HASTANELİK OLDUM'
Mena Suvari, adını açıklamadığı sevgilisiyle birlikteyken hoşlanmadığı bazı cinsel aksesuarları kullanmak zorunda kaldığını da belirti. Hatta bir keresinde bu yüzden hastaneye kaldırıldığını da gizlemedi. Çok genç olduğu bir dönemde yaşadığı bu deneyimin kendisi için yıkıcı olduğunu da saklamadı oyuncu.

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Eski sevgilimin fantezilerini gerçekleştirirken hastanelik oldum: Beni hiç sevmedi


'BEN HİÇ SEVİLMEDİM'
Suvari, kötü deneyimler yaşadığı o sevgilisiyle ilişkisi hakkında "Ben sevilmedim. Ben onun için sadece arzularını gerçekleştirdiği bir nesneydim" diye konuştu.

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Eski sevgilimin fantezilerini gerçekleştirirken hastanelik oldum: Beni hiç sevmedi


AĞABEYİNİN ARKADAŞI DA TACİZ ETTİ
Mena Suvari o röportajda başka bir itirafta da bulundu. Henüz 12 yaşındayken ağabeyinin bir arkadaşı tarafından taciz edildiğini anlattı. Suvari daha önce bu konu hakkında People dergisine konuşmuş ve "Benim bir parçam öldü. O beni kullandı, benimle eğlendi ve sonra da bir kenara attı" diye konuştu.

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SONUNDA MUTLULUĞU BULDU
Mena Suvari ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Robert Brinkman ile yaptı. Ardından Simone Sestito ile 2010- 2012 arasında kötü bir evlilik daha yaşadı. Suvari, 2018 yılında evlendiği Michael Hope ile iyi giden bir evlilik sürdürüyor. Çift, geçen yıl bir erkek çocuk sahibi oldu. 

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#Mena Suvari#Taciz#Hollywood

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