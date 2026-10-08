Memlekete af dilemeye geldiler, özür yolda iddiası yalan çıktı... ‘Tamamen saçmalık, biz yanlış bir şey mi yaptık!’

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Meghan Markle ve Prens Harry'nin Prens William ile Kate Middleton'dan özür dilemeyi planladığına dair söylentilerin ardındaki gerçek ortaya çıktı.

Aksi yöndeki haberlere rağmen, Meghan Markle ve Prens Harry, 2021'de Oprah Winfrey'e verdikleri ve büyük ses getiren röportaj nedeniyle Prens William ve Kate Middleton'dan özür dilemeyi planlamıyorlarmış.

Kraliyet ailesi üzerine haberler yapan gazeteci Tom Sykes, basına bir açıklama yaparak bu söylentiler için "Tamamen saçmalık" ifadesini kullandı.

"The Dukes" kitabının yazarı sözlerine şöyle devam etti: "Harry her zaman hiçbir şey için asla özür dilemeyeceğini söylemişti."

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Yazarın edindiği bilgilere göre, Sussex Dükü ve Düşesi o çok konuşulan röportajdan dolayı herhangi bir pişmanlık da duymuyor. Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield da bu söylentilerin hiçbir doğruluk payı taşımadığını belirtti…

"Kinsey Schofield Unfiltered" adlı podcast'in sunucusu da basına konuştu ve "Prens Harry ve Meghan tavırlarını koruyor" dedi ve ekledi: "Kendi kaynaklarım bana bu haberin kesinlikle doğru olmadığını söyledi."

Schofield, "Aslına bakılırsa, izledikleri tutum hiç değişmedi" diyerek "Oprah röportajından pişman olduklarına ve 'hatalarını kabul edip özür dilemeye' hazırlandıklarına dair iddialara büyük bir şüpheyle yaklaşırdım." ifadesini kullandı.

Salı günü Daily Express gazetesi, "As Ever"ın kurucusu Meghan ve Harry'nin, Winfrey ile yaptıkları röportaj nedeniyle kraliyet ailesi üyelerine "pişmanlıklarını ifade etmeyi" planladıklarını yazdı. Gazeteye konuşan kaynak, "Harry ve Meghan, Birleşik Krallık'a dönmeye karar verdikleri andan itibaren, hatalarını kabul edip boyun eğmeleri gerekeceğini biliyorlardı," iddiasında bulundu.

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Kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye gitmeleriyle ilgili tek büyük pişmanlıkları Oprah röportajıydı; Meghan da en büyük hatasının, bir kraliyet ailesi üyesinin Archie'nin ten rengi hakkında konuştuğuna dair iddiası olduğunu biliyor."

Haberde, Harry'nin "o dönemde ailesine kızgın olduğu" ve Markle'ın da onun bu bakış açısını desteklediği belirtildi.

Daily Express'e konuşan kaynak, "Ancak şimdi bunun ne kadar aşağılayıcı ve haksız bir hamle olduğunu fark ediyorlar. İkisi de fevri olduklarının ve işi çok ileri götürdüklerinin bilincindeler," iddiasında bulundu ve Markle ile Harry'nin Birleşik Krallık'a dönüşe dair uzun vadeli planlarının, Galler Prensi ve Prensesi ile aralarındaki buzları eritmeyi de kapsadığını ekledi.

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Harry ve Meghan’a yakın kaynaklar "Geleceğe odaklanmak istiyorlar ve bunun bir noktada barışmayı da içermesini umuyorlar. Söyledikleri konuları ele alabilmek için gerçekten yüz yüze bir görüşme istiyorlar; Meghan da özür dileyecek.” görüşündeydi.

Markle ve Harry, Winfrey ile 2021'de gerçekleştirdikleri ve çok ses getiren o röportajda, CBS kanalında yayınlanan iki saatlik özel programda aile sırlarını açıkça dile getirirken hiç çekinmemişlerdi.

Röportaj sırasında kızı Lilibet'e hamile olan Markle, kraliyet ailesinden birinin, oğulları Archie doğmadan önce onun ten rengiyle ilgili endişelerini dile getirdiği "birkaç" görüşme yaptığını öne sürmüştü.

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Ayrıca kendisine, Archie'ye kraliyet unvanı verilmeyeceğinin ve koruma hakkından yararlanamayacağının söylendiğini iddia etmişti.

Harry, tartışmayı daha fazla detaylandırmadan, “O konuşmayı asla paylaşmayacağım ama o an tuhaf bir durumdu; biraz şaşırmıştım” demişti.

Markle röportajda, kraliyet ailesine katıldıktan sonra intihar düşünceleri yaşadığını da paylaşmıştı. Ayrıca, düğün hazırlıkları sürecinde kendisini ağlatan kişinin —başlangıçta yansıtılanın aksine— Middleton olduğunu, durumun tam tersi şekilde gerçekleşmediğini öne sürmüştü.

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Harry ve Markle 2020 yılında, kraliyet görevlerinden ayrılma ve Kaliforniya'nın Montecito bölgesinde yaşama kararı almışlardı.

Taşınmaları ve o çok ses getiren röportaj, William ve Middleton ile aralarında halen devam eden bir husumetin fitilini ateşlemişti.