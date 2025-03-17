Memleket hasretinden içi yanıyor… Oysa evinde artık adını anan bile kalmadı

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Aradan yıllar geçti, Prens Harry ve Meghan Markle arkalarında deyim yerindeyse bir enkaz bırakarak ABD’ye yerleşip bambaşka bir hayat yaşamaya başladı.

KENDİLERİNE YENİ BİR HAYAT KURDULAR

Artık kraliyet ailesinin “çalışan” birer üyesi olmayan, böylece de aile tarafından sağlanan avantajlarının tümünü kaybeden çift Amerikalı olduktan sonra kendi başlarına ayakta kalmaya çeşitli iş girişimleriyle kazançlarını artırmaya çalışıyorlar.

Zaman zaman evliliklerinin yolunda gitmediği, hatta boşanmadıkları ama farklı hayatlar yaşadıkları söylenen çift İngiltere’den ayrıldıkları sırada ve sonrasında söyledikleri ve yaptıklarıyla kraliyet ailesindeki hemen herkesle aralarını bozmayı da başarmıştı…

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"SÜRGÜN" PRENS VE "İSTENMEYEN" GELİN AİLE HAKKINDA İNANILMAZ ŞEYLER SÖYLEMİŞTİ

Verdikleri röportajlar, Harry’nin yazdığı kitap ve haklarında çekilen belgeseller derken kraliyet ailesini ama en çok da ağabey William, onun eşi Kate Middleton ve Kral Charles’ın eşi Kraliçe Camilla’yı ırkçılık, ayrımcılık, basına yanlı haber sızdırma, kavgalar ve huzursuzluklar çıkarma gibi sayısız şeyle suçlamıştı Harry ve Meghan…

Harry’nin 5 seneyi dolduran Amerika macerasının ardından aradığını bulamadığı ve ülkesini çok özlediği iddiaları uzun süredir gündemde. Evine dönmek isteyen, dönmeyecekse bile İngiltere’de bir ev, bir yuva arayışında olduğu söylenen prensin ne yazık ki hayalleri hiçbir zaman gerçek olmayacak gibi görünüyor…

ARTIK ADLARI BİLE ANILMIYOR... SANKİ GİZLİ BİR YASAK VAR

Buckingham Sarayı’ndan gelen son dedikodulara göre Kral Charles ve Kraliçe Camilla artık asi ve sürgün prens olarak anılan Harry’den hiç bahsetmiyor. Ne Harry’yle Meghan’ın durumu ne de aileyle ilgili bu sıkıntı sarayda hiç konuşulmuyor.

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Ortada yazılı bir şey olmasa da söylenenlere göre artık kraliyet eşrafının etrafında Harry ve Meghan’dan bahsetmek sanki yasak! Kral Charles kanserle savaşırken ve Kate Middleton da hastalığını yenip yeni yeni görevlerine dönerken kimse aileye sırt çeviren bu iki kişiyle vakit harcamak istemiyor…

DEVREYE ÜVEY ANNESİ GİRDİ

Bu durumun ardındaki ana sebebin daha doğrusu kişinin de Camilla olduğu söyleniyor. Üvey oğlunun Charles’ın kafasını meşgul etmesini istemeyen Camilla zaten arasının iyi olmadığı Harry’nin adının geçmesini, konu edilmesi istemiyor, onu unutup ileri bakmanın yapılacak en mantıklı şey olduğunu düşünüyor.

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ONA "CANAVAR" DEMİŞTİ

Harry ailesiyle ilgili en sert sözlerin bazılarını üvey annesi Camilla için sarf etmiş, onu bir “canavara” benzeterek sinsi, çok hesapçı bir insan olduğunu söylemiş ve babasıyla evlenmesini hiçbir zaman istemediğini hatta Charles’a bu konuda yalvardığını bile itiraf etmişti…