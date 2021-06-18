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Haber Giriş: 18.06.2021 - 07:56 | Son Güncelleme:

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den yeni fotoğraf

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den yeni fotoğraf

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyuran ve rol aldığı diziden ayrılan Canan Ergüder, tedavisine devam ediyor.

Zaman zaman sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Canan Ergüder'den yeni fotoğraf geldi.

Ergüder, Ebru Ünal ile yer aldığı kareyi "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" notu ile paylaştı.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüderden yeni fotoğraf

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