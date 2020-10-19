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Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Meme kanseri için güçler birleşti

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Meme kanseri için güçler birleşti
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Liv Hospital Ulus, Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Meme Kanserini Tanıyoruz” adlı sosyal sorumluluk projesinde birçok iş insanı, sanatçı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri gönüllü olarak yer aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un destekleriyle katkıda bulunduğu projede Revna Demirören, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Neşe Gönül gibi tanınmış isimler fotoğraflarıyla meme kanserinde beslenmenin önemine değindi.

Meme kanseri için güçler birleşti

Meri İstiroti-Revna Demirören

Meme kanserinde dengeli beslenmenin kanser riskini azalttığına dikkat çeken fotoğraflarla ünlü yüzleri bir araya getiren projenin sergisi Zorlu AVM’de. Sergiden elde edilen gelir, Giresun’daki sel felaketinde evini kaybeden vatandaşlara bağışlanacak. 
Meme kanseri için güçler birleşti



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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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