Meme kanseri için güçler birleşti

“Meme Kanserini Tanıyoruz” adlı sosyal sorumluluk projesinde birçok iş insanı, sanatçı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri gönüllü olarak yer aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un destekleriyle katkıda bulunduğu projede Revna Demirören, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Neşe Gönül gibi tanınmış isimler fotoğraflarıyla meme kanserinde beslenmenin önemine değindi.



Meri İstiroti-Revna Demirören



Meme kanserinde dengeli beslenmenin kanser riskini azalttığına dikkat çeken fotoğraflarla ünlü yüzleri bir araya getiren projenin sergisi Zorlu AVM’de. Sergiden elde edilen gelir, Giresun’daki sel felaketinde evini kaybeden vatandaşlara bağışlanacak.







