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Haber Giriş: 22.02.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı

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Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı
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2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan bir haber daha...

Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Magazin Masası’ndan Onur Akay'ın iddiasına göre; psikolog sevgili, Meltem Miraloğlu’nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.

Meltem Miraloğlunun yeni aşkı ortaya çıktı

Miroğlu, şu anda aşk yaşadığı psikoloğu John (62)'dan nikah şahidi olmasını istemişti.

Meltem Miraloğlunun yeni aşkı ortaya çıktı
Oyuncu bu kareyi "Yeni hayatım" diye paylaşmıştı.

 

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