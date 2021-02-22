Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı ortaya çıktı

Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Magazin Masası’ndan Onur Akay'ın iddiasına göre; psikolog sevgili, Meltem Miraloğlu’nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.

Miroğlu, şu anda aşk yaşadığı psikoloğu John (62)'dan nikah şahidi olmasını istemişti.

Oyuncu bu kareyi "Yeni hayatım" diye paylaşmıştı.