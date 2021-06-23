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Haber Giriş: 23.06.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Meltem Miraloğlu: Amerika'da organ bağışı yaptım

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Meltem Miraloğlu: Amerika'da organ bağışı yaptım

“Hayat Devam Ediyor” dizisindeki “Çocuk Gelin” rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Miraloğlu, organlarını bağışladığını açıkladı.

Oyunculuk kariyerine ara veren Meltem Miraloğlu soluğu Amerika'da almıştı. Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan oyuncu aradığı mutluluğu bulamamış eşi tarafından terk edilmişti.

Meltem Miraloğlu: Amerikada organ bağışı yaptım

Bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleşen Miraloğlu kendine yeni bir yol çizmişti. Amerika'da yeni bir hayata başlayan genç oyuncu sürpriz bir karar aldı. Organlarını bağışlamak için gönüllü olan Miraloğlu, 'Amerika'da organ bağışı yaptım. Ben öldükten sonra bütün organlarımı, anne-babası olmayan ve organ alacak parası olmayan insanlara bağışladım' mesajını paylaştı.

Meltem Miraloğlu: Amerikada organ bağışı yaptım

2019 yılında Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu 'Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Meltem Miraloğlu: Amerikada organ bağışı yaptım

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