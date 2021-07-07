MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMelisa'nın kâbusu! Annesi bile inanmamış
GeriMagazin Melisa'nın kâbusu! Annesi bile inanmamış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Aziz ÖZEN
Haber Giriş: 07.07.2021 - 07:02 | Son Güncelleme:

Melisa'nın kâbusu! Annesi bile inanmamış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melisa'nın kâbusu! Annesi bile inanmamış

Oyuncu Melisa Döngel’in öz babasının cinsel istismarına uğramasıyla ilgili detaylar, Yargıtay’da bekleyen dava dosyasında ortaya çıktı.

Dosyadaki detaylara göre, Melisa Döngel babasının cinsel istismarına henüz çocuk yaşta, lise 1’nci sınıfta okurken maruz kaldı. Oyuncu, başından geçenleri ilk olarak Ukrayna kökenli annesi N.D.’ye anlattı. Ancak N.D. kızına inanmadı, şikâyetçi olmamasını istedi. Böylece aile içinde yaşananların üzeri örtüldü. Döngel, sonunda dayanamayarak 18 Ocak 2017’de polise başvurdu ve babası A.D.’den şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan ve ardından tutuklanan A.D. kızının kendisine iftira attığını iddia etti.,

Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngele ünlü isimlerden destek
Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek

Döngel, yaşananları şöyle anlattı: “Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum. Kendimi öldürmeye bile kalktım. Artık tahammül edecek sabrım kalmadı. Dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Gitmek istedim, kardeşimi düşündüm.”

DOSYA YARGITAY’DA

A.D. 2017’de çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi de cezayı uygun buldu. A.D.’nin başvurusuyla dosya temyiz için Yargıtay’a gönderildi ve karar için bekleniyor. Döngel, ayrıca kız kardeşinin velayeti için babasıyla davalık.

Elmalıdaki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa ediyor
Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa ediyor

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi