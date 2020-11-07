MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMelisa Ural aşk iddialarına cevap verdi: Arkadaşımın nişanlısı
GeriMagazin Melisa Ural aşk iddialarına cevap verdi: Arkadaşımın nişanlısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Melisa Ural aşk iddialarına cevap verdi: Arkadaşımın nişanlısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melisa Ural aşk iddialarına cevap verdi: Arkadaşımın nişanlısı
Abone Olgoogle-news

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı’yla ilişki yaşadığı iddiasına yanıt verdi.

Ural geçen akşam Adalı’yla Etiler’de görüntülenmiş, ikilinin paniği aşk dedikodularına yol açmıştı. Melisa Ural, arkadaş olduklarını açıkladı: “Serhan arkadaş grubumdan. Ayrıca kendisi en yakın arkadaşım Aslı Çebi’nin nişanlısı. Bizim arkadaşlığımız Londra’da okurken başladı. Bu haberlere üzülüyorum ama beni bu arkadaşlarımla bol bol görmeye devam edeceksiniz.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle