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Melisa Ural aşk iddialarına cevap verdi: Arkadaşımın nişanlısı
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı’yla ilişki yaşadığı iddiasına yanıt verdi.
Ural geçen akşam Adalı’yla Etiler’de görüntülenmiş, ikilinin paniği aşk dedikodularına yol açmıştı. Melisa Ural, arkadaş olduklarını açıkladı: “Serhan arkadaş grubumdan. Ayrıca kendisi en yakın arkadaşım Aslı Çebi’nin nişanlısı. Bizim arkadaşlığımız Londra’da okurken başladı. Bu haberlere üzülüyorum ama beni bu arkadaşlarımla bol bol görmeye devam edeceksiniz.”
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