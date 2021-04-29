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Haber Giriş: 29.04.2021 - 07:02 | Son Güncelleme:

Melisa Şenolsun yeni dizi toplantısında!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Melisa Şenolsun yeni dizi toplantısında!

Melisa Şenolsun, önceki gün bir yapım şirketinin Bebek’teki ofisine girerken görüntülendi.

Genç oyuncu, toplantı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Bir dizi projesi için toplantı yaptık. Detayları henüz net değil” diyen Şenolsun, 18 günlük kapanmayla ilgili bir planı olup olmadığı sorulunca şöyle konuştu:

“Hiçbir şey planlamadım doğrusu. Kapanmaya 2 gün kaldığı için toplantılarımı aradan çıkarmak istedim sadece.”

Melisa Şenolsun yeni dizi toplantısında

Şenolsun, “Umut Evirgen kısa filmler çekiyor, beraber bir projeye imza atar mısınız” sorusuna da gülerek yanıt verdi: “Kapanma sürecinde kısa film çekebileceğimizi sanmıyorum.”

Melisa Şenolsun yeni dizi toplantısında

Melisa Şenolsun’u yapım şirketinin ofisine sevgilisi Umut Evirgen bıraktı.

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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