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Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı belgelendi

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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı belgelendi
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23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı.

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşayan iş insanı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Büyüküstün'ü hemen unutan Evirgen, oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açtı.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı belgelendi

SÜRPRİZ AŞK

İkilinin ilişkileri tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı belgelendi

AYRILIĞI TUBA BÜYÜKÜSTÜN AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Tuba Büyüküstün, üç yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile ayrıldığını duyurmuştu. Büyüküstün, "Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı belgelendi


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