Melisa Şenolsun ile eski sevgilisi işletmeci Umut Evirgen pişti oldu

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Aynı mekanda

Eski âşıklar oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen, önceki akşam Cihangir Rika adlı mekanda pişti oldu. Evirgen’in mekana geldiğini görünce oradan ayrılan Şenolsun, muhabirlerin “Umut Evirgen’i gördünüz mü?” sorusuna “Evet geldi, gördüm kendisini. Şu an konuşacak halim yok. Keyfim çok yerinde. Hayatımda kimse yok” yanıtını verdi. Bir süre sonra mekandan ayrılan Umut Evirgen ise, “Melisa hanım da içerideydi” diyen muhabirlere “Olacak tabii, düşman değiliz” diye konuştu.

Gülşen’den öpücüklü yanıt

Gülşen, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kostüm provası için modacısına giden şarkıcı, muhabirlerle selamlaştı. “Keyfim yerinde maşallah” diyen Gülşen, cesur sahne kıyafetleri nedeniyle aldığı eleştiriler hakkında konuşmaktan kaçındı.

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Ünlü şarkıcıya Işın Karaca’nın “Ben de kız annesiyim, Gülşen bu ülke normlarına göre hareket etmeli” açıklaması hatırlatıldı. “Arkadaşlar konuşmayacağım” diyen Gülşen, muhabirlere öpücük gönderdikten sonra uzaklaştı. (Behlül AYDIN)

Demet’in konuğu

Demet Akalın önceki akşam Uludağ’da düzenlenen Karfest’te sahneye çıktı. Yeşil Nesil Atölyeleri’nin düzenlediği konserler serisinde şarkıcı, sevilen şarkılarını söyledi. Akalın’ı dinlemeye gelenler arasında Sinan Akçıl da vardı.

Akalın’ın daveti üzerine sahneye çıkan Sinan Akçıl, şarkıcıyla birkaç şarkıda düet yaptı. “Yalan” şarkısını söylemeye başlamadan önce seyircilere “Aramızda aşk acısı çekenler var mı?” diye soran Akalın’a, Burcu Kıratlı ile boşanma sürecinde olan Akçıl’ın “Ben de” diye yanıt vermesi dikkat çekti.

Gazino gecesi

Selami Şahin ve Burcu Güneş, önceki akşam Yeni Gazino Maslak’ta sahneye çıktı. Geceye özel repertuvarlar hazırlayan iki ünlü isim, konuklarına müzik keyfi sundu. Şahin ile Güneş, “Ben Bir Tek Kadın (Adam) Sevdim” şarkısında yaptıkları düetle de büyük alkış aldı.

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Şov dünyası derbi gibi

Ayak parmağı kırıldığı için geçtiğimiz günlerde sahneye tekerlekli sandalyeyle çıkan Hande Yener, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte fizik tedavi için gittiği sağlık merkezinden çıkan şarkıcı, “Şu anda iyiyim. Sargıyı çıkardılar. Bir hafta daha topuğuma basarak idare edeceğim” dedi.

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İddialı sahne kostümleriyle konuşulan isimlerden olan Yener, eleştirilere ise şöyle yanıt verdi: “İşimi çok seviyorum. Sevenlerimi heyecanlandırmayı da seviyorum. Sahne, şov dünyası. Şovumuzu yapıyoruz. Konuşulmuyorsan sıkıntı var demektir. Böyle bir derbi gibi olmak zorunda. Yarısı olmuş diyecek, yarısı olmamış... O zaman zaten başarı vardır.” (Behlül AYDIN)

İyi ki doğdun sevgilim

Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Özge Gürel’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. “İyi ki doğdun sevgilim” diyen Çayoğlu, aşkını Nâzım Hikmet’in dizeleri ile dile getirdi: “Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir.”

Baba kız günü

Hakan Ural, önceki gün kızı Gisella ile İstinye Park’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Ural, gününü kızına ayırdığını söyledi. Baba-kız, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz verdi.