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Melisa Şenolsun 24 oldu!
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun 24 yaşına bastı. Melisa Şenolsun'un yeni aşkı işletmeci Umut Evirgen de doğum gününü sosyal medyada birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak kutladı.
Tuba Büyüküstün ile olan birlikteliğini sonlandıran Umut Evirgen oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinin 24. yaşını kutlayan Evirgen, doğum günü partisinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Evirgen'in paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
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