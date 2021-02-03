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Magazin
Haber Giriş: 03.02.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Melisa İmrak: Önce okul bitsin

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Melisa İmrak: Önce okul bitsin
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Geçen sene düzenlenen 33. Best Model Türkiye yarışmasının birincisi olan Melisa İmrak, lise öğrenimine devam ediyor.

15 yaşında kraliçelik tacını takan Melisa İmrak, lise öğrenimine ara vermeden devam ettiğini söyledi. Reklam ve dizi projeleri için birçok teklif aldığını belirten genç model, bunları okul tatile girdikten sonra değerlendireceğini açıkladı:

Melisa İmrak: Önce okul bitsin

“Bütün bu teklifleri değerlendirecek olan kişi aslında Erkan Özerman’dır. Onun çizeceği yolda ilerlemek istiyorum. Disiplinli ve yaşıma göre olgun kişiliğim Best Model ailesi tarafından çok sevildi. Benimle her açıdan çok yakından ilgileniyorlar.”

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