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Haber Giriş: 22.11.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında? İşte Melisa Emirbayer’in hayatına dair bilgiler

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Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında? İşte Melisa Emirbayer’in hayatına dair bilgiler
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Melisa Emirbayer’in hakkındaki iddialar magazin gündeminde bomba gibi düştü. Seren Serengil kendisinin de yorumculuğunu üstlendiği magazin programında yaptığı açıklamada Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra’nın Melisa Emirbayer’i takıntı haline getirdiğini iddia etti. Serengil, Selin Ciğerci'nin Melisa Emirbayer'in boğazına bıçak dayadığını söyledi. Peki, Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında?

Survivor yarışmacılarından Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 tarihinde dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünü bitirdi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi üzerine spora yöneldi. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu.

Melisa Emirbayer, 2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde birçok başarı elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.

 

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