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Melisa Döngel - Deniz Şahin aşkı bitti... Ünlü oyuncu ayrılık nedenini açıkladı

#Melisa Döngel#Deniz Şahin#MGD Ödülleri
Melisa Döngel - Deniz Şahin aşkı bitti... Ünlü oyuncu ayrılık nedenini açıkladı
Deniz BOY

Melisa Döngel, Deniz Şahin’le biten ilişkisi hakkında konuştu: “Öyle gerekti. İlişki toksik hale geldi. Ama arkadaşlığımız baki.”

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Melisa Döngel önceki gün Bebek’teki Lucca adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Sevgilisi Deniz Şahin’le ilişkisini kısa süre önce noktalayan güzel oyuncu, ayrılık hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: “Öyle gerekti. İlişki toksik hale geldi yani. Ama arkadaşlığımız baki.”

Melisa Döngel - Deniz Şahin aşkı bitti... Ünlü oyuncu ayrılık nedenini açıkladı



KAŞ ALDIRMAYA GİDİYORUM

 Daha sonra mekandan ayrılan Melisa Döngel, “Akşam bir yemek programım var arkadaşlarımla. Şimdi de kaşlarımı aldırmaya gidiyorum” dedi. Döngel, oynadığı dizideki rol arkadaşlarının MGD Ödülleri’nde ödül alması hakkında da “Çok yoğun çalıştığımız için biz onlara uzaktan destek olabildik” diye konuştu.  

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