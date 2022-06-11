Melisa Döngel, Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş’le görüntülendi

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VIP AŞK

Aleyna Tilki’nin eski sevgilisi Kadir Güneş’le aşk yaşadığı iddia edilen Melisa Döngel önceki gün Arnavutköy’de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “Şu an tatildeyim. Yayınlanması gereken bir işimiz vardı, fakat onu sezon işi olduğu için eylüle erteledik” dedi.

Döngel, ardından Kadir Güneş’in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüse binerek oradan uzaklaştı. (Behlül AYDIN)

KOYU SOHBET

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Galataport’taki partide bir araya gelen Bade İşçil ve Fırat Çelik yüksek sesli müziğe rağmen uzun süre sohbet etti.

İki ünlü oyuncu Bade İşçil ve Fırat Çelik’in yolu önceki akşam Galataport’ta düzenlenen partide kesişti. Yüksek sesli müziğe rağmen koyu bir sohbete dalan ikili, saatler boyunca birbirinin yanından ayrılmadı. (Sayit DURMAZ)

KAAN DAYI PLAJDA

Kaan Yıldırım, ablası ve yeğeniyle birlikte Çeşme’de tatil yapıyor.

Oyuncu önceki gün Dalyan The Beach of Momo’da yeğeniyle objektife yansıdı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Yıldırım, gün boyunca küçük kızla ilgilendi.

Plajdan akşam saatlerinde ayrılan oyuncu, Hande Erçel’le ilişkisinin bittiği ve ayrılığa ihanetin yol açtığı haberleri hakkındaki soruları yanıtlamadı. (Deniz BOY)

SICAK KARŞILAMA

İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman, geçtiğimiz gün ülkenin Sardinya Adası’na gitti.

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Hayranları ünlü oyuncuyu havalimanında karşıladı. Yaman, kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giren kadınların görüntüsünü sosyal medyada “Sardinya’da sıcak karşılama” notuyla yayınladı.

GÖZ GÖZE DİZ DİZE

Rıza Kocaoğlu, yaklaşık 2 aydır aşk yaşadığı Selin Işık’la önceki gece Galataport’taydı.

Diz dize oturup sohbet eden Rıza Kocaoğlu ile Selin Işık, fotoğraflarının çekildiğini fark edince rahatsız oldu. Çift, yer değiştirip mekanın

iç kısımlarına geçti. (Sayit DURMAZ)

1 GÜNLÜK MOLA

Ece Seçkin konser maratonuna kısa bir ara verip deniz keyfi yaptı.

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Şarkıcı o anları Instagram’daki takipçileriyle de paylaştı: “Çok uzun zamandır sadece konser paylaştığımı fark ettim, çünkü sadece konser veriyorum. Neyse

1 günlük mola çok iyi geldi.”

İSTEYEN HESABI ÖDESİN

BİRAN Damla Yılmaz, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Normalleştiremediklerimizden misiniz?” serisinin yeni konuğu oldu.

Birbirinden ilginç sorulara yanıt veren ünlü oyuncu, ilk buluşmada karşısındaki kişinin telefonla uğraşmasından rahatsız olacağını söyledi ancak şu itirafta da bulundu: “İstemem ama kendim de yaparım. Alışkanlık yapıyor. İlgilenmesem de dokunup bakıyorum. Telefonsuz zor.” ‘Hesap ödeme’ ısrarından rahatsız olduğunu da dile getiren Yılmaz, “Restoranda hesabı ödemek için ısrar etmek normal midir” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, değildir. İstiyorsa ödesin bana ne. Bazıları çok kasıyor. Sen ödeyeceksen öde.”

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İKİ USTA YAN YANA

ATA Demirer’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği yeni filmi “Bursa Bülbülü”nün çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Ünlü komedyen önceki gün film setinden rol arkadaşı olan usta oyuncu Melek Baykal ile çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi. Filmde Cengiz Sezen karakterine hayat veren Demirer o karenin altına “Cengiz Sezen ve dostları” notunu düştü. Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Ata Demirer ve Melek Baykal’ın yanı sıra Cem Gelinoğlu, Tarık Pabuççuoğlu ve Özge Özacar rol alıyor. Filmin çekimleri iki hafta daha sürecek.