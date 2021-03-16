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Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a: Hayatımın en iyi arkadaşı

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Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a: Hayatımın en iyi arkadaşı

Melis Sütşurup sevgilisi Mustafa Sandal ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından 'hayatımın en iyi arkadaşı' notuyla paylaştı.

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018 yılında sona eren Mustafa Sandal, aradığı mutluluğu Melis Sütşurup'ta bulmuştu. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal, yaklaşık beş ay önce yeniden bir araya geldi. 'Aşk yeniden' diyen ikiliden Sütşurup, Sandal ile birlikte yürürken çekilen fotoğrafına, "Hayatımın en iyi arkadaşı" notunu düştü.

Melis Sütşuruptan Mustafa Sandala: Hayatımın en iyi arkadaşı

Geçtiğimiz aylarda aşkını haykıran Mustafa Sandal, güneş gözlüğü takan sevgilisine "Sen yeter ki hep böyle bak!" sözleriyle takılmıştı.

Ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuştu.

Melis Sütşuruptan Mustafa Sandala: Hayatımın en iyi arkadaşı

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