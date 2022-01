Melis Sütşurup koleksiyonuna iki “Patek” daha ekledi

Haberin Devamı

Mustafa Sandal’la haziran ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Melis Sütşurup, bir yandan çeyiz düzerken bir yandan da saat koleksiyonuna yeni parçalar ekliyor.



Ciddi bir saat koleksiyonu olduğunu öğrendiğim Sütşurup, milyonluk parçaların olduğu koleksiyonuna iki Patek Philippe daha eklemiş.Sosyal medya paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla saatlerden biri Nautilus 5980 modeli ve fiyatı yaklaşık 3 milyon lira. Diğeri de Nautilus 7118, onun fiyatı da yaklaşık 1.5 milyon lira. Yüksek saatçiliğin en önemli temsilcisi olan Cenevre merkezli Patek Philippe, her saat tutkunun radarında olan bir marka. Seçkin bir koleksiyon oluşturan Melis Sütşurup da iki yeni model daha alarak “Patek” koleksiyonunu üçlemiş.

Doğum gününü birlikte kutladılar

Bir süredir eşi Uğur Akkuş’un işleri nedeniyle Los Angeles’ta bulunan Ebru Şallı, yakın arkadaşı Begüm Şen’in yeni yaşını keyifli bir yemekte kutladı. Birlikte yemek yiyerek minik bir kutlama yapan ikili, pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Arzu Sabancı da bir paylaşım yaparak İstanbul’dan Begüm Şen’in yeni yaşını kutladı. Ben de kendisine nice güzel yıllar diliyorum...

MIamI’de övgü dolu sözler

Caroline Koç ve Banu Yentür’ün lüks ev ürünleri markası Haremlique İstanbul, Miami’deki ikinci mağazasını Bal Harbour Shops’ta açmaya hazırlanıyor. Four Seasons at the Surfside Miami’nin içinde ilk mağazasını açan marka, kısa sürede kentin ilgi çeken noktalarından biri olmuştu.



“Rekabetin oldukça güçlü ve zorlu olduğu bu pazarda ikinci mağazamızı Miami’deki Bal Harbaour Shops’ta açacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Yurtdışındaki etkinliğimizi artırma hedefimiz bizi gelecek dönem için cesaretlendiriyor” diyen Caroline Koç, yerel basından da destek görüyor.Kentin popüler dergisi Modern Luxury Miami, yeni açılacak mağazanın haberini yaparak, Osmanlı’nın tasarım kültüründen ilham alan Haremlique’in yüksek kalitedeki ürünlerine övgüler yağdırdı. Dergi daha önce de Four Seasons’daki mağazayı, kentin “en iyi 5 otel mağazası” arasında saymıştı.

Yıla renkli başlangıç

Hazal Özkan Art Gallery, ev sahipliğini yaptığı ikinci sergisi “Saklambaç” ile yeni yıla renkli bir başlangıç yapıyor. Özel bir davetle kapılarını açan sergi, renklerin etkileyici dünyasını ve renklerin ardında gizlenenleri sanatseverlerle buluşturuyor. Genç sanatçı Hazal Özgür’ün bu ilk kişisel sergisinin küratörlüğünü ise sanat tarihçisi ve sanat danışmanı Hazal Özkan üstleniyor. Sergiyi gezenler arasında koleksiyoner Emin Hitay da vardı.