Melis Sütşurup koleksiyonuna iki “Patek” daha ekledi

Mustafa Sandal’la haziran ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Melis Sütşurup, bir yandan çeyiz düzerken bir yandan da saat koleksiyonuna yeni parçalar ekliyor.
Doğum gününü birlikte kutladılar
Bir süredir eşi Uğur Akkuş’un işleri nedeniyle Los Angeles’ta bulunan Ebru Şallı, yakın arkadaşı Begüm Şen’in yeni yaşını keyifli bir yemekte kutladı. Birlikte yemek yiyerek minik bir kutlama yapan ikili, pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Arzu Sabancı da bir paylaşım yaparak İstanbul’dan Begüm Şen’in yeni yaşını kutladı. Ben de kendisine nice güzel yıllar diliyorum...
MIamI’de övgü dolu sözler
Caroline Koç ve Banu Yentür’ün lüks ev ürünleri markası Haremlique İstanbul, Miami’deki ikinci mağazasını Bal Harbour Shops’ta açmaya hazırlanıyor. Four Seasons at the Surfside Miami’nin içinde ilk mağazasını açan marka, kısa sürede kentin ilgi çeken noktalarından biri olmuştu.
Yıla renkli başlangıç
Hazal Özkan Art Gallery, ev sahipliğini yaptığı ikinci sergisi “Saklambaç” ile yeni yıla renkli bir başlangıç yapıyor. Özel bir davetle kapılarını açan sergi, renklerin etkileyici dünyasını ve renklerin ardında gizlenenleri sanatseverlerle buluşturuyor. Genç sanatçı Hazal Özgür’ün bu ilk kişisel sergisinin küratörlüğünü ise sanat tarihçisi ve sanat danışmanı Hazal Özkan üstleniyor. Sergiyi gezenler arasında koleksiyoner Emin Hitay da vardı.