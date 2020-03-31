Melis Sezen'den özel açıklamalar: Bir dur bir dinle hisset

◊ Türkiye’nin ilk rap filmi “Kovala” çok yakında vizyona girecek. Asi, hayatla derdi olan ve rap şarkı sözleri yazarak kendini ifade eden Merve karakterini canlandırıyorsunuz. Nasıl bir serüven oldu bu sizin için?

- Merve gibi bir karaktere ilk defa hayat veriyorum ki bu çok heyecan verici. Kendimi hiç o şekilde görmemiştim, seyirci de görmedi. Değişimleri, bambaşka karakterlere hayat vermeyi çok seviyorum. Sokakta büyümüş, bütün duygularını içinde yaşayan, yeri geldiğinde dimdik durup konu aşk olunca çekingen olan Merve’nin dünyası çok karışık ama duyguları bir o kadar da güçlü. Ne kadar cesur bir kız olduğunu da filmde göreceğiz.

◊ Rap yalnızca bir müzik türü değil, bir çeşit hayatı algılama biçimi aslında. Yeni bakış açıları keşfedebildiniz mi?

- Ara sıra rap müzik dinlesem de rap müziğin iç dünyasına çok hakim değildim. Sette bu kültürü yavaş yavaş tanımaya başladım. Hiç bilmediğim bambaşka bir kültürle tanışmış oldum.

KARŞILIKSIZ SEVMEK ARTIK ÇOK ENDER

◊ Merve, filmin başrollerinden Stabil’e platonik aşk duyuyor. Karşılıksız sevmek sizce de mümkün mü?

- Karşılıksız sevmek... Böylesine güçlü bir duygu çok acayip olsa gerek. Daha önce deneyimlemedim, fakat günümüzde teknoloji bu kadar gelişmiş, sosyal medya ilişkiler konusunda bu kadar aktifken ve toplum artık bir tüketim toplumuna dönüşmüşken çok ender bulunan bir şey. Öyle üzücü ki insanlar artık karşısındakini dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmiyor.

◊ Filmin yanı sıra “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisinde rol alıyorsunuz. Kurtuluş mücadelemizi anlatan bu hikayenin bir parçası olmak size ne hissettiriyor?

- TRT 1’de yayınlanan “Ya İstiklal Ya Ölüm” o kadar özel bir proje ki... Milli Mücadele’yi işleyen, Atatürk’ü ve vatanı kurtarmak için elinden gelenin de fazlasını yapan kahramanları gördüğümüz bir dizi ve daha önce hiç yapılmadı. O yüzden içinde olduğum için hem çok mutluyum hem de gururlu.

◊ Dizideki karakteriniz Nazan, varlıklı bir aileden geliyor. Bu durum size tanıdık geliyor mu, yoksa konfor alanınızı sorgulayan bir yapınız var mı?

- Nazan, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini düşünüyor. 20’li yıllarda böyle aydın fikirleri olması ve cesur hareketleri beni çok etkiledi. Ben de Nazan gibi mutlu, huzurlu ve açık fikirli bir ailede büyüdüm. Fakat deneyim insanın kendini geliştirebilmesi için en önemli şey. Bu yüzden bir fanusun içinde kalmaktansa, aile bağlarını koruyup kendimi geliştirebileceğim deneyimler yaşamaya çalışıyorum.

◊ Latin danslarıyla yakından ilgilisiniz, resim yapıyorsunuz, şu an için kendinize sakladığınız yazılarınız da var. Bu denli yaratıcı güce ilham kaynağı olan aileniz mi?

- Ailem konusunda çok şanslıyım ve bunun için her zaman şükrediyorum. Annem de babam da beni her zaman ilgi alanlarım konusunda özgür bıraktı ve hayallerimi gerçekleştirmek için bana alan sağladı. Tiyatroya başlamama da ailem öncü oldu. Kendinizi keşfedin, ne yaparken mutlu oluyorsanız onu yapın ve inandığınız şeyin peşini asla bırakmayın! Bize öğrettikleri şey bu, binlerce teşekkür ederim.

NEFESİMİZİ DİNLEYELİM DURMAYI UNUTMAYALIM

◊ Hayal kırıklığı yaşadığınız anlarda yeniden ayağa kalkma motivasyonunuz ne?

- Bu anlarda annem beni kaldırır. Gerektiği yerde acımasızca eleştirir ama kalkmak gerekiyorsa da en büyük desteği o verir. İnancı yitirmemek lazım. Bir de Allah’a çok dua ederim. Mutlaka bir yol gösterir.

◊ Yalnızca kariyer olarak değil; aynı zamanda tavır olarak ‘olmayı hayal ettiğiniz Melis’ ve ‘şu anki Melis’ arasında çok mesafe var mı?

- Sanmıyorum, olduğum gibi mutluyum. Hiçbir zaman da ‘olduğum gibi olmayı’ kaybetmek istemem.

◊ Yavaşlamak ve hatta durmak sizin için ne ifade ediyor?

- Kesinlikle korkutucu değil, hatta ihtiyacımız var! Bir dur, bir dinle, hisset... Durmak, hem kendine dönmek hem de hayatı algılamak, düşünmek, hislerine yoğunlaşmak, öğrenmek, keşfetmek, kendini ve çevreni tanımak demek. Nefes alalım, nefesimizi dinleyelim; durmayı unutmayalım.

DOĞAYI TÜKETİRSEK BUGÜNLER FRAGMAN OLACAK

◊ İnsanların kendi medeniyetlerini kurmak için; bencilce tüm doğaya hükmetmeye çalıştığı ve sonunda salgın bir hastalığın yayıldığı, hiç kimsenin dışarı çıkamadığı ve hatta birbirine dokunamadığı 2120 yılında geçen distopik bir “Black Mirror” bölümünün içinde olduğunuzu hayal edelim. 100 sene önceki insanlığa söyleyeceğiniz ilk cümle ne olurdu?

- “Evren ve doğa bir bütündür. Doğayla uyum içinde gelişmek ve potansiyelini keşfetmek yerine doğayı tüketerek, hayvanlara ve insanlara zarar verirsek bu günler sadece fragman olacak” demek isterdim. Bu anlattığınız şeyi tam olarak şu an yaşıyoruz maalesef. Geçenlerde “Black Mirror’ın bu bölümünü sevmedim” diye bir paylaşım yaptım. Karantinadayız, sevdiklerimizle buluşamıyor, dokunamıyor veya dışarı çıkamıyoruz. İnşallah en kısa zamanda atlatacağız.

KISA KISA

◊ Başucu kitabım; Sevgi Soysal’dan “Tante Rosa”.

◊ Hayatımı özetleyen hashtag; #believeinyourself.

◊ Kahvaltıda olmazsa olmazım; yeşil zeytin.

◊ En son izlediğim dizi; “The Handmaid’s Tale”.

◊ Her izlediğimde mutlu olduğum film; “Burlesque”.

◊ Dans etmek bana kendimi özgür hissettiriyor.

◊ En güzel koku; yağmur sonrası toprak kokusu.

◊ Olmazsa olmaz güzellik ürünüm; nemlendirici.

MELİS’İN ‘BAY MÜKEMMEL’İ

◊ Sizin gözünüzde ‘bay mükemmel’ hangi özelliklere sahip?

- Samimi olmak çok önemli bence. Samimi ve dürüst diyebilirim.