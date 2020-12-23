Melis Sezen'den aşk iddialarına cevap: Hayatımda kimse yok

Ünlü şarkıcının Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”deki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen’le ilişki yaşamaya başladığı için Erçel’i tamamen sildiği öne sürüldü. Çıkan haberler üzerine Melis Sezen sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Herkese selam. Bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler.” Birkaç dakika sonra Murat Dalkılıç da Instagram sayfasından “Benim de yok, sevgiler” mesajını yayınladı.





