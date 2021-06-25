Melis Sezen: ‘Param var’ dedi, kaçtım

KANAL D’nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi “Sadakatsiz”in başrol oyuncularından Melis Sezen, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan genç oyuncu, “Flörtün ilk buluşmada ne yaparsa ‘Arkadaşıma araba çarpmış, hastaneye gitmeliyim’ deyip kaçarsın?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler vardır ya, kaçmam ama bir anda değişir her şey. Ve o an biter. Bir de başıma şöyle bir şey geldi; malvarlığı yüksek zengin biriydi. Bana dedi ki; ‘Şu site var biliyor musun?’ ‘Evet, biliyorum’ dedim. ‘İşte o bizim. Karşıda da şu site var, o da bizim’ falan dedi. Oradan kaçtım.”



TANIŞMAMIZ ROMANTİKTİ

Melis Sezen, İbrahim Selim’in “O buluşmaya neden gittin ki?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Öyle olduğunu bilmiyordum. Tanışmamız çok romantikti. Havaalanında tanıştık. Filmlerdeki gibi alakasız bir tesadüf. Romantik bir hikâyeymiş gibi geldi. Bir yemeğe çıkayım, bakayım nasıl biriymiş dedim, sonra kaçtım.”

Derin’in psikolojimi etkilediği oldu

‘Sadakatsiz’de Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, rolünden zaman zaman etkilendiğini söyledi: “Ağır geldiği zamanlar oldu. Bazen psikolojimi etkilediği de oldu. Ama bence çok şanslıyım böyle bir karaktere hayat verdiğim için. Sen karakteri dönüştürüyorsun, karakter de seni dönüştürüyor. Ben Derin’de bunu yaşadığımı düşünüyorum. Çok saf bir şekilde âşık. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Volkan’a tamamen inanıyor ve onu hayatının merkezine koyuyor.”

Sahte hesap açacağım

Melis Sezen, “Sosyal medyada sahte hesabın var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Yok ama yakında açacağım. Sahte bir sosyal medya hesabının, yanlışlıkla yanlış şeyleri beğenmemek için lazım olacağını düşünüyorum.”

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