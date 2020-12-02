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Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Melis Sezen:Derin’e hayat vermek keyifli

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Melis Sezen:Derin’e hayat vermek keyifli
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Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) “starmetre” listesinde ilk 100’e girdi.

 Kariyerinde büyük yükseliş yaşayan genç oyuncu hakkında merak edilenleri ise Gardırop adlı derginin yeni sayısında anlattı. “Sadakatsiz”de evli bir adamla yasak aşk yaşayan Derin’i canlandıran Sezen, “Çoğu kişi Derin’den nefret ediyor. Derin yanlış kişiye âşık olmuş bir genç kız. Bir oyuncu için böylesine duygu yoğunluğu ve değişkenliği olan bir karakteri canlandırmak hem zorlayıcı hem de daha da keyifli bence. Bu yüzden Derin’i çok sevdim ve ona hayat verdiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

Melis Sezen:Derin’e hayat vermek keyifli

Melis Sezen:Derin’e hayat vermek keyifli



 

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