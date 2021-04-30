Melis Sezen: Aşkta gurur olmaz, dayandım kapısına! | Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet

KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Melis Sezen, “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına konuk oldu. Hürriyet’in hafta sonu eklerinde ses getiren röportajlara imza atan Gence’nin sorularını yanıtlayan oyuncu, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Çok fazla ihanete uğramadığını söyleyen Sezen, ilk kez aldatıldığında o insanı psikolojik olarak süründürdüğünü ifade etti.

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