Melis Sezen: Aşkta gurur olmaz, dayandım kapısına! | Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet
Melis Sezen, “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına konuk oldu. Aşk konusunda tüm sorulara yanıt veren oyuncu, aşkta gurur olmaz diyerek, geçmişte yaşadığı bir anısını anlattı.
KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Melis Sezen, “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına konuk oldu. Hürriyet’in hafta sonu eklerinde ses getiren röportajlara imza atan Gence’nin sorularını yanıtlayan oyuncu, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Çok fazla ihanete uğramadığını söyleyen Sezen, ilk kez aldatıldığında o insanı psikolojik olarak süründürdüğünü ifade etti.