Melis Sezen 15 milyona ‘evet’ dedi

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Kanal D’nin en iddialı dizilerinden “Sadakatsiz” ile büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, başarısını Turkcell’in yüzü olarak tescillendirmişti. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile birlikte GSM operatörünün kampanya yüzü olan Sezen’in şimdi sözleşmesini uzattığını öğrendim.

Turkcell ile yola devam etme kararı alan güzel oyuncu, 15 milyon TL karşılığında sözleşmesini iki yıl daha uzatmış. Şu sıralar yeni dizi projeleri için görüşmeleri devam eden oyuncunun hayranları belli ki diziden önce reklamlarla hasret giderecek

Ayağı iyileşti

Cemiyetin ünlü ismi Tansa Mermerci, geçen yaz tatilinde ayağını kırmıştı.

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Alçısı çıkan Mermerci, önceki gün doktor kontrolüne giderken görüntülendi. Tansa Hanım’ın ayağının tamamen iyileştiğini öğrendim. Ancak hâlâ kontrolleri devam ediyormuş. Bir süre daha koruyucu bileklik takacak olan Mermerci, doktorunu ziyaret ettikten sonra arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Genç yetenek

Genç oyuncu Mina Derman, ekranların yeni yükselen yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor. “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde Oktay Kaynarca’nın kızını oynayan Derman, hem güzelliği hem de yeteneğiyle yapımcıların radarına girdi. Şimdiden birçok yeni teklif alan Mina Derman’ın ileride adından sıklıkla söz ettireceğine inanıyorum...

Roma’da kutlama

İş dünyasının ünlü ismi Emir Tamer ve eşi Ayça Tamer, evliliklerinin üçüncü yılını İtalya’da kutladı. Bir arkadaşlarının düğünü için Roma’ya giden çift, sonrasında Puglia’ya geçmiş...

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Emir Tamer, yakın dostunun nikâh şahitliğini üstlendikten sonra eşini romantik bir tatile götürmüş. İki yıl önce dünyaya gelen kızlarının doğumuyla mutluluklarını katlayan çifte ben de nice güzel yıllar diliyorum.