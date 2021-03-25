Melis İşiten’in sevgilisi Sergen Deveci kimdir?

Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi.

Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim aldı. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında yayınladığı skeçlerle adını geniş bir kitleye duyurdu. ir.

A-Normal isimli tiyatro oyununda da sahne alan fenomen, kameralar karşısına ilk kez Blu Tv isimli dijital platformda yayınlanmakta olan ‘Bonkis’ adlı dizi ile geçti.

Sergen Deveci yeni projesi Daniska Show'da ünlü isimleri ağırlıyor. Daniska Show’a daha önce Melis İşiten, Burak Yörük, Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka katıldı.

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