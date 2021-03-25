Melis İşiten’in sevgilisi Sergen Deveci kimdir?
2019 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Melis İşiten yeni bir aşka yelken açtı. Melis İşiten, birliktelik yaşamaya başladığı Sergen Deveci'yi etiketleyerek duygusal bir mesaj paylaşımında bulundu. Melis İşiten, sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Sergen Deveci'nin Youtube kanalından yayınlanan 'Sergen Deveci ile Daniska Show' programına katılmıştı. Peki, Melis İşiten’in sevgilisi Sergen Deveci kimdir?
Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi.
Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim aldı. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında yayınladığı skeçlerle adını geniş bir kitleye duyurdu. ir.
A-Normal isimli tiyatro oyununda da sahne alan fenomen, kameralar karşısına ilk kez Blu Tv isimli dijital platformda yayınlanmakta olan ‘Bonkis’ adlı dizi ile geçti.
Sergen Deveci yeni projesi Daniska Show'da ünlü isimleri ağırlıyor. Daniska Show’a daha önce Melis İşiten, Burak Yörük, Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka katıldı.