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Haber Giriş: 12.08.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında?

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Melis İşiten kimdir, kaç yaşında?
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Magazin gündemindeki haberler ardından Melis İşiten’in hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündem oldu. Oyunculuğun yanı sıra oyuncu koçluğu da yapan Melis İşiten, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu’ndan boşanmıştı. Peki, Melis İşiten kimdir?

Melis İşiten, 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi. Kendini bildi bileleli sahneye merakı olduğunu belirten Melis İşiten, üniversitede tiyatro bölümünü seçti. Tiyatro eğitimi ardından oyuncu koçluğu yapmaya ve iyi bir anlatıcı olmak için eğitimlere gitti. Tanışmalarının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile Kahramanmaraş’ta ailelerinin de haberi yokken evlendi. Melis İşiten, 2016 yılında kızları Ada’yı dünyaya getirdi. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar çok konuşulan Melis İşiten- Uraz Kaygılaroğlu çifti 2019 yılında boşandı.

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