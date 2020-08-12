Melis İşiten kimdir, kaç yaşında?

Melis İşiten, 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi. Kendini bildi bileleli sahneye merakı olduğunu belirten Melis İşiten, üniversitede tiyatro bölümünü seçti. Tiyatro eğitimi ardından oyuncu koçluğu yapmaya ve iyi bir anlatıcı olmak için eğitimlere gitti. Tanışmalarının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile Kahramanmaraş’ta ailelerinin de haberi yokken evlendi. Melis İşiten, 2016 yılında kızları Ada’yı dünyaya getirdi. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar çok konuşulan Melis İşiten- Uraz Kaygılaroğlu çifti 2019 yılında boşandı.