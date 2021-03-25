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Haber Giriş: 25.03.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Melis İşiten aşkını ilan etti

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Melis İşiten aşkını ilan etti

2019 yılında 5 yıllık eşi ve kızının babası Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanan Melis İşiten'in yalnızlığı bitti.

İşiten gönlünü sosyal medya fenomeni komedyen Sergen Deveci'ye kaptırdı.

Melis İşiten, aşkını sosyal medya paylaşımı ile ilan etti. Instagram sayfasında "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun." notunu paylaşan ünlü oyuncu sevgilisini de etiketledi.

Melis İşiten aşkını ilan etti

URAZ DA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Uraz Kaygılaroğlu da oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açtı. Son günlerin sürpriz çifti geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıktı.

Melis İşiten aşkını ilan etti

Uzun süre sohbet eden sevgililerin samimi halleri dikkat çekti.

Mekandan birlikte ayrılan ikili gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Melis İşiten aşkını ilan etti

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