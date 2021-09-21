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Melis Güven ve eşi Gürkan Şerbetçi boşanıyor

#Melis Güven#Gürkan Şerbetçi#Kelebekanasayfa
Melis Güven ve eşi Gürkan Şerbetçi boşanıyor
Özge Eğrikar

Şarkıcı Melis Güven ile 6 yıllık eşi Gürkan Şerbetçi boşanıyor.

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Gürkan Şerbetçi, bir dönem klip yapımcılığını da yaptığı eşi Melis Güven’e boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan “anlaşmalı” boşanma davasındaki dilekçeye göre; çift 2015 yılında Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde evlendi.

Bir süre sonra aralarında anlaşmazlıklar ve fikri uyuşmazlıklar yaşanmaya başladı. Boşanma konusunda anlaşan taraflar, mahkemeye bir de ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu.

Protokole göre çift birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmayacak.

Melis Güven ve eşi Gürkan Şerbetçi boşanıyor

Melis Güven kimdir?

1985 Yalova doğumlu sanatçı, vokal ve söz yazarı olarak kariyerine devam ediyor. Müzisyen kimliğini küçük yaşlardan beri sürekli olarak geliştiren Melis Güven bu alandaki eğitimini İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve ardından İTÜ Devlet Konservatuarı ile tamamladı. Eren Erdol ile beraber yayınladıkları ve içerisinde Kaan Düzarat ve Avusturyalı Electro Swing sanatçısı Roland Schwarz'ın remixleri bulunan "The Outsider" adlı kısa çaların ardından geçtiğimiz yıl yayınladığı “Hiç Olmuşsun” şarkısıyla beğeni topladı.

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#Melis Güven#Gürkan Şerbetçi#Kelebekanasayfa