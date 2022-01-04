Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın'ın yeni yaşını kutladı: İyi ki doğmuşsun canım sevgilim

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Melis Birkan (39) sevgilisi Aras Aydın’ın (32) yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı. Instagram hesabına birlikte çekilen pozlarını yükleyen oyuncu, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, her şeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim, bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim... Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi "çok güzel olacak her şey"... (Sonu sürprizli ama bunu yapmam gerekiyordu)

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Melis Birkan'ın romantik paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni aldı. Sevenleri ikiliye mutluluklar diledi.