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Haber Giriş: 27.08.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Melike Öcalan ile Pınar Altuğ, Vatan Şaşmaz'ı unutmadı

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Melike Öcalan ile Pınar Altuğ, Vatan Şaşmaz'ı unutmadı

Melike Öcalan ile Pınar Altuğ eski dostları Vatan Şaşmaz'ı ölüm yıldönümnde unutmadılar...

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 yılında İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde Filiz Aker tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Uzun yıllar birlikte sabah programı yaptığı Melike Öcalan ile 'Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşı Pınar Altuğ, Vatan Şaşmaz'ı 4. ölüm yıl dönümünde unutmadılar.

Polis kayıtlarına göre Vatan Şaşmaz böyle öldürüldü
Polis kayıtlarına göre Vatan Şaşmaz böyle öldürüldü

Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile fotoğrafını Instagram sayfasında "Öyle çok şey var ki yazılacak... Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan" notuyla paylaştı.

Melike Öcalan ile Pınar Altuğ, Vatan Şaşmazı unutmadı

Soruşturma dosyası kapandı
Soruşturma dosyası kapandı

Pınar Altuğ ise dizi setinde çekilen karenin altında "Özlüyorum" yazdı.

Melike Öcalan ile Pınar Altuğ, Vatan Şaşmazı unutmadı

6 AY SONRA OĞLU DOĞDU

Vatan Şaşmaz öldüğünde 3 aylık hamile olan Yasemin Adalı, Şubat 2018'de anne oldu. Adalı, oğluna Asil Vatan Şaşmaz adını verdi.

3 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.

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