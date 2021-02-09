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Magazin
Haber Giriş: 09.02.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Melike Beşli kimdir?

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Melike Beşli kimdir?
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Melike Beşli, Halil Sezai ile yaşadığı birlikteliğin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Halil Sezai ile uzun süredir ilişki içerisinde bulunan Melike Beşli, sosyal medyanın da konuştuğu isim olmaya devam ediyor. Peki, Melike Beşli kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Melike Beşli, kariyerine 2015 yılında BKM Mutfak'ta prodüksiyon asistanı olarak başladı. Aynı yıl Halil Sezai ile yapımcı olarak çalışmaya başlayan Melike Beşli, Kayıp Müzik Prodüksiyon firmasında da dijital yönetici görevinde bulundu. 

2020 Şubat ayında ise TRT Belgesel kanalında yapımcı olarak başladı. Beykent Üniversitesi'nde sinema alanındaki eğitimi devam ediyor.

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