Melike Beşli kimdir?

Melike Beşli, kariyerine 2015 yılında BKM Mutfak'ta prodüksiyon asistanı olarak başladı. Aynı yıl Halil Sezai ile yapımcı olarak çalışmaya başlayan Melike Beşli, Kayıp Müzik Prodüksiyon firmasında da dijital yönetici görevinde bulundu.

2020 Şubat ayında ise TRT Belgesel kanalında yapımcı olarak başladı. Beykent Üniversitesi'nde sinema alanındaki eğitimi devam ediyor.