Melihat Gülses kimdir, kaç yaşında? İşte Melihat Gülses’in biyografisi

Melihat Gülses gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atan ünlü isim İstanbul’da Zeynep Kamil’de dünyaya geldi. Çocukluğunun geçtiği Akşehir’den ilkokul ikinci sınıfta babasının tayini çıkması sebebiyle ayrıldı. Tayin sebebiyle Gaziantep, Nevşehir gibi illerde bulundu. İşte 1985 yılında dünyaya gelen Melihat Gülses’in biyografisi

MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

Melihat Gülses 1985 doğumludur.1981 senesinde TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur.

Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbuldan Atinaya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik’e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna’ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imzasını atmıştır.

2012’de Pertevniyal Lisesi’nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtdışı ve yurtiçi konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda besteleri seslendirmektedir.

Konya Akşehir’de dünyaya gelen Melihat Gülses'in eşi İstanbul Radyosu Tanbur sanatçısı Necip Gülses’tir. Bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu vardır.