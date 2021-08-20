Melih Gümüşbıçak kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Özil’i eleştirmesi tepki topladı!

Fenerbahçe’nin kendi sahasında Helsinki’yi 1-0 yendiği Avrupa Ligi Play- Off Turu ilk maçında, karşılaşmanın spikeri Melih Gümüşbıçak da çok konuşuldu. TV8 ekranlarında yayınlanan karşılaşmanın spikeri Gümüşbıçak’ın Mesut Özil’i eleştirmesi taraftarları kızdırdı. Peki, Melih Gümüşbıçak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Melih Gümüşbıcak’ın hayatı hakkında bilgiler…

MELİH GÜMÜŞBICAK KİMDİR?

Melih Gümüşbıçak, 10 Ağustos 1968, Ankara doğumludur. Sunucu ve spiker Gümüşbıçak, Ankara doğumlu olup İstanbul'da yaşamaktadır. Ankara 50.Yıl Lisesinden mezun olduktan sonra İktisat ve siyasal bilgiler öğrenimi gördü. Spor ve magazin sunuculuğu yapmaktadır. Mesleğe TRT'de girip orada spor programları sunmuş, daha sonra Doğan Yayın Holding'e geçmiştir. Daha sonra Show TV'de Televole adlı magazin programını sunmuştur. Daha sonra Lig TV'ye geçen Gümüşbıçak, halen bu kanalda sunuculuk yapmasının yanı sıra 360 kanalında ise spor programı hazırlayıp sundu. Melih Gümüşbıçak günümüzde TRT'de çalışmaktadır. Halen TRT Spor Kanalında Şampiyonlar Ligi programlarını ve çeşitli spor yayınlarını sunmaktadır.

En lezzetli yemek tarifleri burada