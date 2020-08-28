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Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:54 | Son Güncelleme:

Melek Mosso: Ben olaylar büyümesin diye konuşmadım

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Melek Mosso: Ben olaylar büyümesin diye konuşmadım
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MELEK Mosso, geçen cumartesi Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği konserde şikâyet üzerine polis tarafından sahneden indirildi.

Şarkıcı, “ağır siyasi göndermeler ve fanatik konuşmalar yaptığı için sahneden indirildiği” haberlerine Twitter’dan yanıt verdi:

“Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim. Öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna her konserimde armağan ettiğim ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ dedikten sonra söylediğim ‘Keklik Gibi’ türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Bu söylemden rahatsız olanlar, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Polisimize zorluk çıkarmadan sahneden indik ve olaylar büyümesin diye konuşmadık. Konuyu siyasi
bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır.”

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