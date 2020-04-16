Melek Baykal'ın annesi sabah sporunda: Bu video hepinize ilham olsun!

Usta oyuncu annesinin spor yaptığı anları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Çok sevgili #evdekal dostlarıım... Her sabah olduğu gibi bu sabah da benim canım anneciğim 20 dakika yürüyüşünün ardından egzersizlerini yaptı. Bu videoyu paylaşma nedenim ileri yaşta olup evde kalan tüm ileri yaşta olanlara örnek olsun istememdir... Annem için her #evdekalan lardan maşallah lütfen... Sizleri seviyorum sabah sporlarımızı ihmâl etmeyelim lütfen"