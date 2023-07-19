Ünlü yıldız ilginç hastalığı hakkında ilk kez konuştu: Bazen küfür etmemek için çok çaba harcıyorum

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Peki biz bunu niye anlattık şimdi? Elbette durup dururken değil. Elbette insan kimi zaman karşılaştığı olaylar nedeniyle öfkesine hakim olamayıp sesini yükseltir, hatta kabalaşıp küfür de edebilir.

Ama ekranın ünlü yüzlerinden biri bu durumun ortada sinirlenecek hiçbir sebep yokken başına geldiğini ve o duruma düşmemek için ciddi bir çaba sarf ettiğini söyledi. Bu duruma biraz daha yakından bakalım.

BELİRTİLERDEN YOLA ÇIKIP KENDİ HASTALIĞINI KENDİ TEŞHİS ETTİ

Brad Pitt'in geçen yıl kendisiyle ilgili özel bir sorunu anlattığını hatırlıyorsunuzdur. Kendisinde "yüz körlüğü" denilen bilişsel bir bozukluk olduğunu söylemişti ünlü oyuncu.

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Birkaç kere bile görse insanların yüzlerini hatırlayamadığını bu yüzden de 'kendini beğenmiş' olarak nitelendirildiğini itiraf etmişti.

Pitt resmen bir teşhis almadığını ama bütün belirtilerin bu yönde oldğunu söylemişti. Özetle kendi kendine teşhis koymuştu. Öyle ya da böyle "yüz körlüğü" sorununun gündeme gelmesine neden olmuştu Pitt...

'KÜFÜR ETMEMEK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM' : İşte neredeyse bir yıl sonra başka bir ünlü buna benzer bir itirafta bulundu. Ünlü bir sunucu, kendisinde Tourette sendromu adı verilen bir bozukluk olduğunu ve bu yüzden kimi zaman küfür etmemek için kendini zor tuttuğunu açıkladı.





İKİ YIL ÖNCE, YETİŞKİNLİK ÇAĞINDA OTİZM TEŞHİSİ ALMIŞTI

Bu itirafta bulunan kişi 52 yaşındaki İngiliz sunucu Melanie Sykes. Bundan iki yıl önce otizm teşhisi aldığını açıklayan Melanie Sykes, kendisinde gördüğü bütün belirtilerin, bir tür bilişsel bozukluk olan Tourette Sendromu'na işaret ettiğini söyledi. .

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Sykes, aynı zamanda arkadaşı olan Alan Carr'ın Life’s A Beach adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada da Tourette Sendromu'nun en bariz belirtilerinden biri olan küfür etme konusuna değindi. Melanie Sykes, olur olmaz yerlerde küfür etmemek için kendisini nasıl zor tuttuğunu anlattı.

Bu tür belirtilerin ilk farkına vardığı dönemde sürekli kendisine "Bana neler oluyor?" diye sorduğunu belirten Melanie Sykes, "Beynim çoğunluğunkinden farklı çalışıyor. Ama ben bunu benimsedim. Bu benim" diyerek sözlerini sürdürdü. Olup bitenleri, sonunda anladığı için de kendini mutlu hissettiğini ekledi.

Sonra da sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla resmi olarak Tourette Sendromu teşhisi almadığını ama bütün belirtileri kendisinde gördüğünü yazdı.

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Sykes "Bunu kendim keşfettim, çünkü önceden beri var olan koşulları anlıyorum. Bütün bunlar da otizm ile el ele giden bulgular" diye ekledi.

OTİZM TEŞHİSİ ALDI, HAYATI DEĞİŞTİ

Melanie Sykes, 2021 yılında da kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Ünlü sunucu Frank adlı dergi için kaleme aldığı bir yazıda kendisine otizm teşhisi konulduğunu belirtip, bu teşhisin hayatını değiştirdiğini ifade etti.

50 yaşından sonra otizm teşhisi almasının kendisini üzmediğini, tam tersine rahatlattığını da atlamadı o yazıda. Sykes o dönemde şunları yazdı: " Çoğunuzun bildiği ya da bilmediği gibi bana otizm teşhisi konuldu. Ve sonra nihayet birçok şey anlam kazandı."

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Bu teşhisin büyük bir rahatlama getirdiğini söyleyen ünlü sunucu "Artık kendimi, hayatımı ve katlandığım şeyleri aaha iyi anlıyoruM" diyerek sürdürdü satırlarını.

Melanie Sykes, o yazısında, otizmli olduğunu bilmeden TV de çalıştığı yıllarda birçok konuda büyük zorluklar çektiğini saklamadı..

"Stüdyodayken talkback denilen ve yönetmenin söylediklerini duymamı sağlayan kulaklıklarla her zaman büyük bir mücadelem oldu. Röportaj yaptığım kişiyle kulağımda bana özel konuşan yönetmeni dengeleyemediğim için canlı yayında sık sık sorunlar yaşadım" diye yazdı.

Bu arada Melanie Sykes'ın en küçük oğlunun da üç yaşında OTİZM teşhisi aldığını ekleyelim.

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Sanat dünyasında Tourette Sendromu'a sahip olan hatta bu konuda resmen teşhis alan ünlüler de var. Bunlardan biri ünlü şarkıcı Lewis Capaldi, diğeri de yine ünlü bir meslektaşı Billie Eilish.





'KÜFÜR ETME HASTALIĞI' DEĞİL

Tourette sendromu (veya Turet sendromu), aynı şekilde kısa aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya “nörokimyasal” kalıtsal bir rahatsızlık. Adını Fransız doktor Gilles de La Tourette'den alıyor.

Tikler birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, ritmik olmayan, basmakalıp bir motor hareket ya da ses çıkarmadır. Karşı konulamaz bir deneyim olarak yaşanır. Ciddi formlarda iletişim ve yaşam kalitesi bozulabilir. Sık görülen tikler arasında kafa sallama, kaş-göz oynatma, göz kırpma, hayvan sesleri çıkarma, boyun çevirme, göz devirme, diş gıcırdatma, omuz oynatma, yüz buruşturma ve buna benzer yüz hareketleridir.

Yaygın inanışın aksine Tourette sendromu küfür etme hastalığı değildir. Koprolali denilen istem dışı küfür etme durumu Tourette sendromlu bireylerin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bunların yanında kişide karşısındakinin sözlerini sesli veya kendi kendine sessizce tekrar etme davranışı da bulunabiliyor.

Hastalığın belirtileri genellikle 5-6 yaşlarında ortaya çıkar. Ergenlikle beraber tikler artış gösterir. Çoğu vakada ergenlik döneminin sonuna doğru tiklerin sayısı ve şiddeti azalmakla beraber genellikle ömür boyu süren kronik bir hastalıktır.

Bir kişinin Tourette sendromlu sayılabilmesi için en az iki motor (bedensel tik) bir vokal (ses tiki) tikinin olması ve bu tiklerin 18 yaşından önce başlamış olması gerekmektedir.