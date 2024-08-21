Ünlü oyuncunun kızı çocukluk aşkıyla nişanlandı: Sonu annesine benzemesin

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Bir zamanlar birbirlerini büyük bir aşkla seven iki ünlü oyuncunun evliliğinden dünyaya gelen tek kızları, çocukluk aşkıyla nişanlandı.

Her ne kadar iki ünlü oyuncu, evliliklerini bitirip yollarını ayırsa da yakın bir gelecekte tek evlatlarının en mutlu gününde onun yanında yer alacaklar.

Mutlu başlayıp hüsranla biten evliliklerinden dünyaya gelen biricik çocuklarının mutluluğuna tanık olmaya hazırlanan bu iki ünlü Melanie Griffith ile Antonio Banderas.

Eski çiftin 1996 ile 2015 arasında süren evliliğinden Stella adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Başka çocuk sahibi olmayan çift, şimdi 27 yaşındaki Stella'nın yuva kurma konusunda ilk adımı atmasının heyecanını yaşıyor.

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MUTLU HABERİ BÖYLE DUYURDU

Griffith ile Banderas'ın tek kızı Stella Banderas, çocukluk aşkı Alex Gruszynski ile nişanlandı.

Genç kadın, Alex'in kendisine iri elmas taşlı bir yüzükle yaptığı evlilik teklifini kabul etti. Böylece kendi yuvasını kurmanın ilk adımını da atmış oldu.



Stella Banderas mutlu haberi de Instagram sayfasından duyurdu. Bu paylaşımlardan da genç çiftin birbirlerini daha çocukluk yıllarından bu yana tanıdığı ortaya çıktı.



Sadece ünlü bir anne ve babanın kızı olmakla kalmayan aynı zamanda Hollywood'un emektar yıldızlarından Tippi Hedren'ın da torunu olan Stella Banderas, mutluluğunu satırlara döktü.

"Bu dünyadaki en sevdiğim insanla sonsuza kadar birlikte vakit geçireceğim" diye yazan Stella Banderas'ın paylaşımına annesi Melanie Griffith "İkinizi de çok seviyorum. Tebrikler" diye yanıt verdi.Griffith'in kendi çocukluk aşkı olan ve iki kez evlenip boşandığı eski eşi Don Johnson da gençleri tebrik etmekten geri kalmadı.

Stella'nın paylaşımına "Hepinizi seviyorum" diye yorum yaptı Johnson. Aşk ve ışığın, iki gencin önünde uzanan yolda onlara eşlik etmesini dilediğini de ekledi.



Stella Banderas'ın nişanlandığı Alex Gruszynski, sinema sektöründen değil. Fakat iki gencin yolları daha çocukluk yıllarında kesişti ve şimdi de bir daha ayrılmamak için birbirlerine söz verdiler.

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MUTLULUĞA ORTAK OLDU

Melanie Griffith de kızının nişanlandığını kendi sosyal medya sayfasından duyurdu. Ünlü oyuncu kızıyla damadının fotoğraflarına yer derdiği paylaşımında "O dizlerinin üzerine çökerek sordu. Diğeri de 'evet' dedi. Stella ve Alex nişanlandı" satırlarına yer verdi.

Melanie Griffith de kızının nişanlandığını kendi sosyal medya sayfasından duyurdu. Ünlü oyuncu kızıyla damadının fotoğraflarına yer derdiği paylaşımında "O dizlerinin üzerine çökerek sordu. Diğeri de 'evet' dedi. Stella ve Alex nişanlandı" yazdı,

Griffth de kızıyla damadının daha okul öncesi çağda tanıştıklarını belirtti paylaşımında: "Onların aşk öyküsü okul öncesi dönemde başladı. Gerçek aşk, derin aşk. Sevgililere tebrikler" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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Stella ve Alex daha okula başlamadan önce tanışmışlardı. Bundan böyle hiç ayrılmayacaklar.

Yakın zamanda gelin olmaya hazırlanan Stella'nın annesi Melanie Griffith ile babası Antonio Banderas, 1995 yılında birlikte oynadıkları Two Much adlı filmin setinde tanıştılar.

Aslında o sırada ikisi de evliydi. Griffith, ikinci kez evlendiği Don Johnson ile sorunlar yaşıyordu.

Banderas ise Ana Leza ile yaptığı evliliğin sonuna gelmişti. Fakat yasal olarak evli oldukları için bir süre birbirlerinden uzak durdular.

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Ama daha birbirlerini gördükleri ilk anda esmeye başlayan aşk rüzgarlarına direnmek kolay olmadı onlar için.

Sonunda romantik ilişkileri başladı. Evlendiklerinde takvimler 14 Mayıs 1996 gününü gösteriyordu. Tek kızları Stella da aynı yılın eylül ayında doğdu.



Melanie Griffith ile Antonio Banderas 2015 yılında da evliliklerini bitirdi.

Stella Banderas zaman zaman film galalarında babasına eşlik ediyor.





O DA ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENMİŞTİ

Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran oyuncu Tippi Hedren ile Peter Griffith'in kızı olan Melanie, ilk evliliğini çocukluk aşkı Doh Johnson ile yaptı.

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Bir dönem ülkemizde de yayınlanan Miami Vice adlı diziyle tanınan Johnson ile Griffith iki kez evlenip boşandı. İlk evliliklerini çok genç yaşta 1976 yılında yaptılar. Fakat aynı yıl yollarını ayırdılar.

Melanie Griffith bundan sonra Steven Bauer ile 1981 ile 1989 arasında devam eden bir evlilik yaptı. Bu evlilikten Alexander ve Dylan adında iki tane oğlu oldu.

Ondan boşandıktan sonra bir kez daha eski kocası ve çocukluk aşkı Don Johnson ile hayatını birleştirdi. 1986 yılında başlayan evlilik 1996 yılında bitti.

Bu evlilikten tek kızları Dakota Johnson dünyaya geldi. Onun da annesi ve büyükannesi gibi oyuncu olduğunu hatırlatalım.



Aynı yıl bu kez Antonio Banderas ile dördüncü evlilik deneyimini yaşadı Griffith.

Banderas ise Griffith'ten boşandıktan sonra Nicole Kimpel ile bir birliktelik yaşamaya başladı.

Stella Banderas, efsane oyuncu Tippi Hedren'in torunu. Sinema yıldızı Dakota Johnson'ın da üvey kardeşi.