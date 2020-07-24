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DHA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Mel Gibson, nisan ayında gizlice koronavirüs tedavisi görmüş

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Mel Gibson, nisan ayında gizlice koronavirüs tedavisi görmüş
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Oscarlı ünlü aktör Mel Gibson'ın, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalandığı ve bir hafta tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Mel Gibson'ın ABD'nin Los Angeles kentinde bir klinikte gizli bir şekilde koronavirüs tedavisi gördüğü ve daha sonra iyileştiği ortaya çıktı.

Ünlü aktör adına yapılan açıklamada, oyuncunun tedavi gördükten sonra iyileştiği ve o zamandan beri birçok kez test yaptırdığı ifade edildi. Gibson'ın koronavirüs test sonuçlarının tedaviden sonra sürekli negatif çıktığı vurgulandı.

BRAVEHEART’I HEM OYNADI HEM YÖNETTİ

Mel Gibson, nisan ayında gizlice koronavirüs tedavisi görmüş

Mel Gibson, ünlü film serisi Mad Max ile bütün dünyada tanınmış ve daha sonra sayısız Hollywood filminde rol almıştı. Cehennem Silahı film serisiyle de ününe ün katan Gibson, hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı Braveheart filmiyle çok sayıda Oscar ve Altın Küre ödülü almıştı. Gibson'ın, İsanın Çilesi filmi tepkilere yol açmış, film bazı sinemalarda yasaklanmıştı.

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