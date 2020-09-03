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Haber Giriş: 03.09.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Mehmet Yaşin kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yaşin'in biyografisi

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Mehmet Yaşin kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yaşin'in biyografisi
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Mehmet Yaşin, Türkiye'nin ünlü gurmelerinden biri. Çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak çalışan Mehmet Yaşin'in hem sosyal medya hem de televizyonda geniş bir izleyici kitlesi var. İşte Mehmet Yaşin'in hayatına dair bilgiler...

Mehmet Yaşin 1950 yılında Ankara’da doğdu, sosyoloji eğitiminin ardından 1970’li yıllarda gazeteciliğe başladı. 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü ve yayın yönetmenliği yaptıktan sonra Atlas dergisini çıkardı. Daha sonra Doğan Dergi Grubu'nda Genel Müdür olarak çalıştı. Daha sonra Doğan Kitap'ı kurdu. Uzun yıllar yayın yönetmenliğini yaptı. Bu süre boyunca birçok genç yazarı okuyucuya tanıttı. Yayıncılıktan sonra CNN Türk televizyonunda 'Yol Üstü Lezzet Durakları' programını yapmaya başladı. Aynı anda Hürriyet gazetesinde, İstanbul Life, Atlas, Capital, Meat and Beef dergilerinde lezzet yazılar kaleme aldı. Hem gazete, hem sosyal medya hem de televizyonda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dört kitabı var.

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