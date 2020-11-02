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Haber Giriş: 02.11.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Babam 98 gün oldu ayrılalı

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Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Babam 98 gün oldu ayrılalı
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MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya bu defa hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı.

Yalçınkaya geçtiğimiz Temmuz ayında babası Seyfettin Yalçınkaya'yı kaybetmişti. Babasını mezarı başında ziyaret eden Mehmet Şef Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile babasına olan özlemini dile getirdi.

Babasının mezarını ziyaret eden Mehmet Yalçınkaya duygularını şu sözlerle ifade etti: "Babam 98 gün oldu ayrılalı, arkadaşım dert ortağım özlüyorum ve her gün özlem artıyor. Ruhun şad olsun rabbim mekanını cennet eylesin..."

Mehmet Yalçınkayadan duygulandıran paylaşım: Babam 98 gün oldu ayrılalı


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