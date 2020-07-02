Mehmet Üstündağ'dan Deniz Bulutsuz'a destek: Bakalım ne zaman sesleri çıkacak!

Mehmet Üstündağ, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Kadın haklarını savunma adı altında sözde kadın savunucuları önce kendi haklarını savursunlar. Klavye delikanlılığı yapanlar Deniz Bulutsuz'a karşı yapılan şiddete sesleri çıkmadı daha. Bakalım ne zaman sesleri çıkacak. Bekliyorum..." ifadelerini kullandı.