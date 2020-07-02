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Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

Mehmet Üstündağ'dan Deniz Bulutsuz'a destek: Bakalım ne zaman sesleri çıkacak!

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Mehmet Üstündağ'dan Deniz Bulutsuz'a destek: Bakalım ne zaman sesleri çıkacak!
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Hürriyet Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz'a destek verdi. Üstündağ, yaşananlara sessiz kalan ünlülere de tepki gösterdi.

Mehmet Üstündağ, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Kadın haklarını savunma adı altında sözde kadın savunucuları önce kendi haklarını savursunlar. Klavye delikanlılığı yapanlar Deniz Bulutsuz'a karşı yapılan şiddete sesleri çıkmadı daha. Bakalım ne zaman sesleri çıkacak. Bekliyorum..." ifadelerini kullandı.

Mehmet Üstündağdan Deniz Bulutsuza destek: Bakalım ne zaman sesleri çıkacak

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