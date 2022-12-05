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Mehmet Günsür'ün annesi ‘bypass’ olacak

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Günsür#Sibel Günsür#Bypass
Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 07:42

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür’ün annesi Sibel Günsür, yarın Bayrampaşa’da özel bir hastanede bypass ameliyatı olacak.

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Eşi Teoman Bey’i 2018 yılında kaybeden Sibel Günsür, cuma günü rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmıştı. Emekli lise öğretmeni olan Sibel Hanım, yarın da kalbindeki tıkalı damarların iyileşmesi için bıçak altına yatacak.

Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

Mehmet Günsür ve ablası da hastanede annelerinin yanında olacak. Bu ameliyatla sağlığına kavuşacak olan Sibel Günsür’e ben de acil şifalar diliyorum. Belki hatırlarsanız; Mehmet Günsür, eşi Katerina Mongio ve annesi Sibel Günsür ile birlikte 2018 yılında “Kanaga” dizisinde yer almıştı.

Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

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Geri sayım başladı

Jade & Brands’in yeni yıl festivali “Christmas Fest” her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçisiyle buluşmak için gün sayıyor. Zorlu Raffles Hotel’de gerçekleşecek festivalin ev sahipliğini Jade & Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı üstlenecek. Festivalin yanı sıra, Yeşim Yılmaz ve Cihan Şensözlü’nün ev sahipliğinde Christmas Brunch sofrası hazırlanacak. Sofradaki sohbetlerde Hakan Akkaya, Neslihan Torun Kaya, Aslı Şen gibi değerli isimler modaya dair en yeni ve zamansız trendleri ele alırken, Zeynep Utku ve Tamer Nakışçı ise günümüz marka ve sanatçı iş birliklerinde yenilikçi deneyimlere dair söz alacaklar.

Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

Aslı Özdemir - Yeşim Yılmaz - Tuğba Tosyalı

Kıbrıs’ta görkemli düğün

Cemiyetin ünlü isimleri Dilara Aka ve Sami Otçuoğlu, Kıbrıs’ta Les Ambassadeurs Hotel’de yapılan bir düğünle evlendi. Çift, 500 davetlinin huzurunda “evet” dedi.

Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

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Gayrimenkul sektörünün saygın isimlerinden Dilara Aka, Vera Wang imzalı gelinliğiyle göz kamaştırırken, turizm sektörünün ünlü ismi damat Sami Otçuoğlu, tercihini Raşit Bağzıbağlı’dan kullandı. Oldukça eğlenceli geçen düğünde konuklar gönlünce eğlenirken, çiftin balayı tercihlerinin Amerika olduğunu öğrendim.

Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

Şehnaz Çehreli - Özge Falyalı
Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

Derya Ayaydın
Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

Sevim-Selim Uyar
Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

Begüm Özer - Raşit Bağzıbağlı
Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

Mesude Öztanık - Ayşe Kazancı - Selvi Serttaş
Mehmet Günsürün annesi ‘bypass’ olacak

Merih Turan

 

 

 

 

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#Mehmet Günsür#Sibel Günsür#Bypass

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