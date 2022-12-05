Mehmet Günsür'ün annesi ‘bypass’ olacak

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Eşi Teoman Bey’i 2018 yılında kaybeden Sibel Günsür, cuma günü rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmıştı. Emekli lise öğretmeni olan Sibel Hanım, yarın da kalbindeki tıkalı damarların iyileşmesi için bıçak altına yatacak.

Mehmet Günsür ve ablası da hastanede annelerinin yanında olacak. Bu ameliyatla sağlığına kavuşacak olan Sibel Günsür’e ben de acil şifalar diliyorum. Belki hatırlarsanız; Mehmet Günsür, eşi Katerina Mongio ve annesi Sibel Günsür ile birlikte 2018 yılında “Kanaga” dizisinde yer almıştı.

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Geri sayım başladı

Jade & Brands’in yeni yıl festivali “Christmas Fest” her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçisiyle buluşmak için gün sayıyor. Zorlu Raffles Hotel’de gerçekleşecek festivalin ev sahipliğini Jade & Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı üstlenecek. Festivalin yanı sıra, Yeşim Yılmaz ve Cihan Şensözlü’nün ev sahipliğinde Christmas Brunch sofrası hazırlanacak. Sofradaki sohbetlerde Hakan Akkaya, Neslihan Torun Kaya, Aslı Şen gibi değerli isimler modaya dair en yeni ve zamansız trendleri ele alırken, Zeynep Utku ve Tamer Nakışçı ise günümüz marka ve sanatçı iş birliklerinde yenilikçi deneyimlere dair söz alacaklar.

Aslı Özdemir - Yeşim Yılmaz - Tuğba Tosyalı

Kıbrıs’ta görkemli düğün

Cemiyetin ünlü isimleri Dilara Aka ve Sami Otçuoğlu, Kıbrıs’ta Les Ambassadeurs Hotel’de yapılan bir düğünle evlendi. Çift, 500 davetlinin huzurunda “evet” dedi.

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Gayrimenkul sektörünün saygın isimlerinden Dilara Aka, Vera Wang imzalı gelinliğiyle göz kamaştırırken, turizm sektörünün ünlü ismi damat Sami Otçuoğlu, tercihini Raşit Bağzıbağlı’dan kullandı. Oldukça eğlenceli geçen düğünde konuklar gönlünce eğlenirken, çiftin balayı tercihlerinin Amerika olduğunu öğrendim.

Şehnaz Çehreli - Özge FalyalıDerya AyaydınSevim-Selim UyarBegüm Özer - Raşit BağzıbağlıMesude Öztanık - Ayşe Kazancı - Selvi SerttaşMerih Turan