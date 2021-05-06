Mehmet Günsür '20’li yaşlar' akımına katıldı! Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz yorumu
Sosyal medyada son günlerde oldukça popüler olan ’20’li yaşlar’ akımına Mehmet Günsür da katıldı. Ünlüler tarafından da yoğun ilgi gören 20’li yaşlar akımı sayesinde zaman içerisinde yaşadıkları değişimler şaşırttı. Bu fotoğraflardan en dikkat çekenlerden biri ise Mehmet Günsür’ün 20’li yaşlar etiketiyle paylaştığı siyah beyaz fotoğrafı oldu. Kısa sürede çok fazla yorum alan Mehmet Günsür’ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz’dan da yorum gecikmedi. İşte, o merak edilen Mehmet Günsür 20’li yaşlar paylaşımı ve Cem Yılmaz’dan gelen yorum.
Son günlerde sosyal medyada "20'li yaşlar" etiketi ile dünya çapında birdenbire çığır açan 'challenge'a (meydan okuma), ünlüler de yoğun ilgi gösterdi.
Ünlülerin samimi 20’li yaşlar paylaşımları takipçilerini hem şaşırttı hem sevindirdi. Bu akıma katılanlardan biri de Mehmet Günsür oldu. 24 yıl öncesine ait fotoğrafı ile kendine hayran bırakan Mehmet Günsür, neredeyse hiç yaşlanmamış gibi yorumları aldı. 45 yaşındaki Günsür, Instagram hesabından "22" mesajı ile 1997 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin çektiği bir pozunu paylaşınca, çok sayıda yorum ve 85 binden fazla beğeni alan kareye, yorum yazanlardan biri de Cem Yılmaz oldu.
“BU ALTI AY ÖNCE BE KARDEŞİM...ATMA!”
Cem Yılmaz, Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına, "Memo! Bu altı ay önce be kardeşim. Atma” diyerek her zamanki gibi esprili bir yorumda bulundu.
Gençliğinin sırrını sakin ve mutlu yaşamaya borçlu olduğunu söyleyen Mehmet Günsür, yıllar içinde değişmeyen dış görünüşüyle hayranlarından tam not aldı.