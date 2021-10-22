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Mehmet Dinçerler'den sevgilisi Hadise'ye doğum günü kutlaması

#Hadise#Mehmet Dinçerler#İnstagram
Mehmet Dinçerlerden sevgilisi Hadiseye doğum günü kutlaması

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evliliğinden eşiğinden dönen Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’de birlikte olmaya başlamıştı.

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Önce Tulum’da, sonra da Bodrum’da tatil yapan çiftten ilk fotoğraf ağustos ayında geldi.

Ardından Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Mehmet Dinçerlerden sevgilisi Hadiseye doğum günü kutlaması

'Özel hayatımla ilgili konuşmam' diyen Mehmet Dinçerler'den ilk paylaşım ise bugün geldi.

Mehmet Dinçerlerden sevgilisi Hadiseye doğum günü kutlaması

Hadise'nin 36. yaşını kutlayan Dinçerler, birbirinden romantik fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı.

Mehmet Dinçerler fotoğrafların altına "Her zaman yanımda ol, doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

Mehmet Dinçerlerden sevgilisi Hadiseye doğum günü kutlaması

Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele

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