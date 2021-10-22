Mehmet Dinçerler'den sevgilisi Hadise'ye doğum günü kutlaması

Önce Tulum’da, sonra da Bodrum’da tatil yapan çiftten ilk fotoğraf ağustos ayında geldi.
Ardından Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
'Özel hayatımla ilgili konuşmam' diyen Mehmet Dinçerler'den ilk paylaşım ise bugün geldi.
Hadise'nin 36. yaşını kutlayan Dinçerler, birbirinden romantik fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı.
Mehmet Dinçerler fotoğrafların altına "Her zaman yanımda ol, doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.
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