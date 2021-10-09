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Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında bilgiler

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Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında Hadisenin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında bilgiler

Mehmet Dinçerler ve Hadise birlikteliği devam ediyor. Sık sık birlikte görüntü veren çiftin haberleri ardından Mehmet Dinçerler'in hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Mehmet Dinçler daha önce Hande Erçel ile anılmıştı. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında bilgiler

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 Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. 

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

Mehmet Dinçerler son zamanlarda Hadise ile yaşadığı birliktelikle sık sık magazin sayfalarına konu oluyor. 

 

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