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Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise'den konser sürprizi nişan fotoğrafı

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Nişan Fotoğrafları
Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadiseden konser sürprizi nişan fotoğrafı

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise, sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserinde ekrana yansıttı.

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SÖZLEŞME İMZALATMIŞTI

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler bir süre önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan ünlü şarkıcı, önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına bir sürpriz yaptı.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadiseden konser sürprizi nişan fotoğrafı

NİŞANLISI İÇİN SÖYLEDİ

Sahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith’in “Lay Me Down” şarkısını seslendirdi. Konser alanında romantizm rüzgârları eserken, dev ekrana ünlü çiftin nişanından kareler yansıtıldı. Hadise’nin bu sürprizi dinleyicilerini de heyecanlandırdı ve alkış topladı.

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Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadiseden konser sürprizi nişan fotoğrafı

Hadise nişan töreninde beyaz bir elbise giymiş.

Düşmekten korkma!

Konserin ikinci yarısının başında Hadise’nin özel olarak hazırlattığı video dev ekranda yayınlandı. Şarkıcı, metnini de kendi yazdığı videoda sevenlerine şöyle seslendi: “Düştüysen kalk. Düşmekten, koşmaktan, yürümekten korkma. Kendini sev. Dans et, eğlen, ağla, gül, mutlu ol, mutsuz ol; hayat böyle bir şey. Ne olursa olsun kendini sev ve yürü.”

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